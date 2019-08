Flor de la V y Gabo Usandivaras volvieron a cruzarse en la pista de ShowMatch con Pampita y Flor Peña Crédito: Twitter

7 de agosto de 2019 • 00:29

Este martes, en ShowMatch, Marcelo Tinelli siguió revelando el voto secreto de Ángel De Brito para la ronda de grandes éxitos. A pedido del conductor, Florencia de la V y Gabo Usandivaras fueron los primeros en escuchar la calificación. En realidad, el conductor había postergado anoche este momento para darle a la pareja más tiempo para explayarse sobre la polémica que protagonizaron junto a Pampita Ardohain, cuando la jurado indicó que ayudaría a que Flor se viera más femenina si el bailarín se mostrara "más machote".

"Me puse mal porque el mensaje fue claro. Hace 11 años que estoy en la pista y no me encasillo en el baile con tacos. No tuvieron la empatía ni la sensibilidad de entendernos. Somos la única pareja que trae la diversidad a la pista. Yo soy cabrón. Carolina tiene un pensamiento heteronormado. A ninguna la considero una homofóbica, pero las palabras de Carolina habilitaron la agresión de homofóbicos", señaló el bailarín.

Tinelli contó entonces que Pampita le envió un mensaje a Florencia, pero que no tuvo respuesta. El conductor, entonces, pidió que hablaran las miembros del jurado e hicieran su descargo.

"Nosotras los respetamos un montón. Nos estamos deconstruyendo. Se están cayendo viejas armaduras", dijo Florencia Peña, que también fue criticada por De La V y Usandivaras por defender a su compañera de jurado. "Yo no soy homofóbica. No fue nuestra intención. La utilización de la palabra 'macho' no fue de manera discriminatoria. Sentimos una gran intolerancia de parte de ustedes. Cada cual vive la vida y se percibe como quiere. Yo siempre hablé del baile", se justificó la actriz.

"Fue muy incómodo por la cantidad de tiempo que se extendieron sobre el tema. A Flor la conozco mucho y me llamó la atención que no me haya respondido. Hubo un aprovechamiento para aparecer en otros los programas. Nunca tuvieron la intención de conciliar. Yo no hablé sobre el tema en estas dos semanas en los medios. Gabo tuvo palabras hierientes e intencionales. Yo hablé de la coreografía no de su vida privada. Veo muy mala intención de parte de los dos", expresó, a su vez, Pampita.

Entonces, De la V salió al cruce: "Vuelvo a sentir lo que sentí esa noche. Hablo como mamá de dos nenes de nueve años. Me encuentro constantemente ante una sociedad discriminadora y todo el tiempo me veoo eligiendo bien las palabras para darles el mensaje correcto a mis hijos".

"Con Carolina nos conocemos desde que empezamos. Ella me invitó a su primer casamiento. Ella estuvo en el mío y me invitó al festejo de los diez años con Benjamín (Vicuña). Por eso, un mensaje en Instagram me parece una cosa impersonal. De ella hubiese esperado otra cosa, que pida mi teléfono si no lo tiene", continuó.

"Cuando vos decís que necesito un machote para verme más femenina es que no me siento bien. Lo que necesito es que la gente tome conciencia de la importancia que tienen la tolerancia y la igualdad. Nosotros en la pista celebramos la diversidad. Le faltaron el respeto a Gabo y a los otros dos bailarines por no cumplir con las normas heteronormales. Yo no necesito nada para verme más femenina. No tengo que tranzar con nada. Carolina debería ponerse en el lugar del otro", finalizó De la V.

"Hoy lo hablamos. Quizá no fue la mejor palabra", concedió Peña, pero la discusión siguió con una Pampita impávida. La ex Casados con hijos le recriminó a su tocaya que haya hablado en los medios sobre su salida de Actrices Argentinas y disparó: "Si se hubieran puesto en un lugar de menos intolerancia podríamos haber utilizado lo que pasó para enseñar. Pampita pudo haber cometido el error de decir 'macho' pero no nos ataquemos, estamos en la misma vereda".

"Ustedes, como jurado, están en un lugar de poder y yo no les falté el respeto a ninguna de las dos. No fui intolerante", retrucó De la V. Pampita, en tanto, se negó a seguir hablando del tema y dijo sentirse muy incómoda.

"El límite es cuando al otro le duele. Hace 15 días que estaos en la misma discusión. Hablemos con tolerancia", pidió Marcelo Polino. Con el voto de De Brito, un 7, la pareja pasó a la siguiente ronda.