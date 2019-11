Facu Mazzei y Flor Vigna en la ronda de folklore. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

Flor Vigna está harta, aunque no se sabe muy bien de qué. La chica que llegó a los medios a puro talento y sonrisa en los últimos meses fue declinando en entusiasmo y simpatía. Tal vez porque de a poco dejó de ser partenaire y se convirtió en protagonista, al mismo tiempo que supo lo que significa ser famosa y separarse de su pareja ( Nico Occhiato), conseguir novio nuevo ( Mati Napp), y al poco tiempo volver a estar sola.

La televisión amplifica estas situaciones cotidianas de las personas, al punto que la ex chica Combate tuvo un ida y vuelta poco amistoso hace algunos días con el notero de Los ángeles de la mañana, Santiago Riva Roy. Episodio que Marcelo Tinelli le recordó en la pista del Bailando 2019.

"Estaba quemada, no fue nada personal. Me tenía que ir rápido. Realmente no estaba para dar la nota, y se lo dije de muchas formas, siempre muy prolija, muy educada. Estaba desbordada por cosas personales, y él me perseguía", intentó justificarse Flor.

Lo que la participante no había visto es que el movilero estaba en el piso, y enseguida recibió el apoyo del conductor, que lo calificó como "un excelente periodista al que quiero tener siempre en mi equipo". Entonces Vigna bajó la vehemencia de su crítica y reconoció: "La b. soy yo por entregar energías a esas cosas. Me tengo que conectar con lo real, con mi vieja, con mis amigos, con cosas que me hacen bien. No puede ser que venga diciendo: 'Uy, otra vez le tengo que dar explicaciones de mi vida a alguien'. Pero no dejo de ser humana. Ese día estaba quemada así que pido perdón por ese minidesborde".

Y aunque dijo estar agotada de hablar una y otra vez de su vida amorosa, Flor Vigna volvió a aclarar: "Es redifícil trabajar con una persona a la que querés mucho, con la que intentaste algo amoroso que no salió, porque nos respetamos ser diferentes. Trabajamos todo el día juntos, nos cuesta. Mati es una excelente persona, es muy difícil por el hecho de que hay muchos programas hablando de nosotros, especulaciones, cosas que se dicen que no son como son, salen rumores todo el tiempo", en clara referencia al programa de De Brito, aunque sin decírselo directamente.

Terminada la coreo de folklore, con excelentes 26 puntos, llegó la devolución del jurado que más bien fue una sesión de terapia. Comenzó Ángel de Brito: "La Flor Vigna que gana es la genuina, la que dice lo que le pasa. No te autoboicotees, no se te va a ir la vida en una crítica o en un rumor. Sea cierto o sea mentira, ¿qué te importa?". Y siguió Florencia Peña: "Escuchás demasiado, estás muy pendiente del afuera. Imaginate si cada crítica nos hiciera mella a Pampita o a mí. Uno no tiene que escuchar, no veas, no importa. En definitiva es tu vida". Marcelo Tinelli también aportó su mirada: "Ante cada crítica tenés que decir: 'Gracias, aprendo de eso'. Porque el que te critica algo de razón debe tener, tomándolo desde ese lugar vas a poder crecer".

Con la contención de todos, Flor se relajó y cerró: "Nadie me está haciendo nada malo, me conecté mucho con los que me aman y me hicieron darme cuenta de lo que valgo. Y yo no valgo un rumor, no valgo un chisme. Y lo sé".