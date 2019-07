ShowMatch 2019: Flor Vigna llevó su dilema amoroso a la pista

La actriz habló sobre su ruptura con Nicolás Occhiato y su breve romance con el coach Mati Napp Crédito: Prensa Laflia

16 de julio de 2019 • 22:38

Este martes, Marcelo Tinelli dio por comenzado un nuevo ritmo: clásicos de los años 80 y 90. Por primera vez, en lo que va del año, la ronda contó con una apertura en vivo, a cargo de los actores y cantantes Florencia Otero, Germán Tripel y Fernando Dente.

Luego, sí, llegó la primera pareja de la noche, la conformada por Flor Vigna y Facundo Mazzei . El conductor quiso saber si era cierto que la actriz había vivido un corto romance con su coach, Mati Napp. "Nunca me confundí en mi vida. Nico Occhiato es una muy buena persona, pero todo el tiempo me decía que sí, que no. Y ahí me di cuenta de que tenía que valorarme yo. Me dijo que no tenía tiempo para el amor, en un momento me habló de una reconquista y cuando le volvía a preguntar me dijo que quería trabajar", comenzó contando la bicampeona sobre la ruptura con su exnovio.

"No fue un romance. Yo no soy un buen partido hoy para nadie. En este momento me tengo que entender", agregó luego, sobre su relación con Napp. "Hubo una confusión y ahora estamos laburando a full para el programa. Quedamos como amigos", cerró el coach.

En este ritmo, está permitido que acopañen a la pareja otros dos bailarines y el coach. Este primer grupo presentó una coreografía al ritmo de "Everybody Get Up", de Five.

"Me hubiese gustado un mayor lucimiento de Facu, porque pareció un video de Flor"; expresó Ángel De Brito, dueño durante esta ronda del voto secreto.

"Me encantó la puesta desde el principio. No dejaron nada al azar. Me gustó que estaban todos a disposición de Flor, que este año está tremenda. Te estás luciendo como nunca antes. Me gustó mucho la coreo, llegaron con mucho ensayo", agregó Pampita Ardohain (10).

Flroencia Peña (10) expresó: "Fue un gran show, creativo como todo lo que hacen ustedes Siempre están subiendo la marca. Me encantó". En ese momento, Tinelli quiso saber qué opinaba sobre la situación sentimiental de Flor su madre, que ese encontraba en la tribuna. Mientras se explayaba sobre el tema, la joven se mostraba incómoda e intentó cortarla en varias oportunidades. "No des tanta información", pidió.

Luego, Tinelli presentó a la madre de Flor y al padre de Mati Napp, que también se encontraba en el estudio.

Marcelo Polino (6), después, pidio la devolución del BAR y expresó: "Me lo limpiaron un poco a Facundo. Estuvo muy bueno".

"Son cinco bombones. Fueron correctos y la puesta me pareció genial. Flor es la persona más talentosa que dio el espectáculo en los últimos años", indicó Flacio Mendoza (+1). "Los vi muy seguros. Me encantó y me sorprendió", sumó Laura Fidalgo (+1).

Aníbal Pachano (+1) cerró: "Me encanta cuando se hace una puesta en escena. Flor está más linda que nunca. Me hubiera gustado un poco más de protagonismo de Facu". En total, entonces, lograron 29 puntos,