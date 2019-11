Flor Vigna como Beyoncé. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

En redes, en la pista del Bailando 2019, en las fotos de las revistas y en las contadas salidas nocturnas que compartieron. En todos esos lugares, Flor Vigna y Mati Napp parecían hechos el uno para el otro. Ella más lanzada, él más callado, pero los dos muy lejos de la postura artificial de muchos en el medio.

Y, sin embargo, como empezaron terminaron. Sin grandes titulares ni mayores declaraciones, la pareja le puso un punto y aparte a la relación. Las explicaciones hasta ahora habían sido escasas, más interpretación de panelistas que la voz autorizada de algunos de ellos. Por eso, la importancia de que Vigna rompiera el silencio en la pista de ShowMatch: "Acá no hay ningún corazón roto. Tenemos muchas diferencias, elegimos estar juntos y ahora elegimos estar separados. Intentamos que esas diferencias fueran similitudes, pero estábamos perdiendo el 'ser genuino'. Uno tiene que ser como es, y si nos elegimos a pesar de eso no tiene que ser una obligación. A veces separarse hace bien".

A pesar de su timidez, el coach también quiso exponer lo que pensaba y coincidió con su ahora expareja: "Me cuesta hablar de esto. Nos queremos mucho, terminamos muy bien. Por suerte estamos laburando mejor que antes. Si así estamos mejor, seguiremos por este camino".

"Los dos decidimos separarnos pero yo traje la propuesta y estoy orgullosa de haberlo hecho -siguió Vigna-, porque sentía que nos estábamos embalando en una obligación de estar juntos cuando tenía que ser una elección".

A pesar de haber justificado sus fallidas participaciones en el Súper Duelo a que ya estaban en crisis, y que ahora aseguraron trabajar mucho mejor, esto no repercutió en la mirada del jurado sobre el homenaje que le hicieron a Beyoncé. Ni siquiera la sorpresiva participación del gran Raúl Lavié bastó para salvarlos de las críticas. A pesar de destacar el crecimiento de la participante como artista y bailarina, todos coincidieron en que la idea no estuvo enfocada, "todo a la vez en el mismo ritmo no funciona. Acá quisieron hacer cosas totalmente distintas, lo trataron de pegar pero yo el pegamento no lo ví. De conmover, nada", cuestionó Pampita antes de poner un 5, y de que el resto de sus compañeros coincidieran.

De a poco fue cambiando el rictus del equipo, hasta que luego de un par de ironías de Marcelo Polino, Facu Mazzei explotó: "Cuando yo empecé a cantar con Raúl Lavié al lado, él (Polino) se empezó a reír. Después dice que es una estrella, pero eso no se hace, es una falta de respeto enorme. Como figura te deja así de chiquitito, además me desconcentraste. Quiero que quede claro públicamente que fuiste un maleducado".

Con 17 puntos quedaron a mitad de camino, esperanzados con que el voto secreto de Ángel de Brito no sea tan bajo como se adivina.