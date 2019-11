En el casamiento de Pampita pasó de todo. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

El casamiento de Pampita fue el tema de la semana. Y no solo por los preparativos, la polémica alrededor del vestido de novia, los in y los out entre los invitados o los ausentes con y sin aviso. La gran pregunta que los programas de espectáculos buscaron contestar todos estos días es qué sucedió puertas adentro.

Con sus más y sus menos, algunos invitados indiscretos pasaron por varios ciclos chimenteros para contar lo poco que vieron. Sin embargo, las mejores anécdotas surgieron del jurado de ShowMatch. Se sabe que ni Marcelo Tinelli, ni Ángel de Brito ni Flavio Mendoza asistieron por diferentes compromisos, pero todavía quedaban Flor Peña, Marcelo Polino y Anibal Pachano para contar algunas intimidades de la noche.

La primera piedra la tiró Flor Peña: "Yo hice de conductora, pasé a buscar al señor Pachano y al señor Polino. La pasamos hermoso, pero a las 5 nos levantaron la luz y nos echaron. Nos queríamos morir. Ella agarró el micrófono y dijo 'Chicos, foto final', y nosotros estábamos en la cresta de la ola. Y quedamos todos un poquito tocados porque estábamos para seguir. Igual nos habíamos divertido mucho".

Hubo una segunda anécdota, también a cargo de Flor: "En un momento, yéndome, un poco 'tocada' pero nunca 'hundida', lentes oscuros, se me acerca una señora con un nene de 8 años y me dice: '¿Me podés grabar un video para la fiesta de fin de año del nene?', le contesto: 'Estoy un toque puesta, no da', y le dice al nene: 'No importa mi amor, se lo vamos a pedir a Flopy Tesouro'".

Inmediatamente, Marcelo Polino aportó lo suyo: "Te cuento una de antes del casamiento. Yo fui a la clínica de (Rubén) Muhlberger a ponerme divino y joven porque la gente me mira mucho. Estaba en plena clínica y me empieza a explotar el teléfono, habían puesto en Crónica TV una placa roja que decía: '¿Y dónde está Polino?' Mientras ella entraba en el casamiento".

Finalmente, Aníbal Pachano, el tercer invitado que asistió, confirmó lo dicho por sus compañeros: "La pasé bomba, me tomé todo y no estábamos en condiciones de dar notas a la salida, pero llegamos derechito a la casa de cada uno".