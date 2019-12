La cantante dijo que se fue con "un sabor amargo" del programa de Marcelo Tinelli Crédito: LA FLIA - JORGE LUENGO

El viernes, Nicolás Occhiato se consagró como semifinalista del "Súper Bailando", el certamen de baile de ShowMatch. El ex Combate venció a una de las grandes favoritas, Karina "La Princesita", con el 53,47% de los votos. De esta forma, el joven se enfrentará en la final del lunes contra su exnovia, Flor Vigna, bicampeona que aspira a hacer historia en el reality que conduce Marcelo Tinelli y quedarse con el tricampeonato.

El malestar de Karina

Mientras Occhiato festejaba el logro junto a su compañera de baile, Flor Jazmín Peña, Karina, quien fue salvada en varios duelos telefónicos, se hizo eco de lo que le comentaban sus seguidores en Twitter: que los votos para ella no entraban, mientras que los de su "competencia" sí. "La pasé muy bien durante todo el certamen. Deseo lo mejor a Nico, Flor Jazmin, Flor Vigna y Facu [Mazzei] que lo adoro (...) lo mío de los votos no tiene nada que ver con ellos. Quiero dejarlo en claro. Me encantan los cuatro", comenzó Karina en su descargo.

"Pero anoche me llamaban avisándome que mis votos no entraban, lejos de creerlo, hice lo mismo para comprobar", añadió la cantante, quien incluso fue a hablar del tema con uno de los productores del programa, el "Chato" Prada. "Lo hablé con el Chato, me explicó que colapsaban, pero mandamos 'baila Nico' y entró. Y eso a cualquiera le generaría una cierta decepción. Perdón por ser sincera", expresó la cantante de "Corazón mentiroso".

"Entro a agradecer por redes y me encuentro con cientos de mensajes quejándose de lo mismo, mandándome capturas y videos como prueba de esto. Hoy ya más tranquila aclaro que seguramente perdíamos igual aunque entren los votos, pero te deja un sabor amargo", apuntó, cuestionando así cómo los votos a favor de Occhiato se computaban, mientras que con los de ella habría sucedido lo contrario.

A pesar del mal trago de la semifinal en la que se explayó sobre el bullying que sufrió, "La Princesita" tuvo palabras elogiosas para la producción de ShowMatch. "El trato ahí adentro fue excepcional, fui muy feliz lo que duró el programa, y entré pensando que iba a ser duro y en realidad fue hermoso haber estado este año. Todo el staff ahí dentro es maravilloso. Sin palabras, tema terminado", concluyó Karina en su catarsis en Twitter.