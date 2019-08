Al enterarse de que pasaba a la instancia de duelo, rompió en llanto, pero finalmente consiguió imponerse en el voto telefónico

El "Súper Bailando" con el que Marcelo Tinelli decidió festejar los 30 años de ShowMatch sigue avanzando y este jueves una nueva pareja quedó afuera del concurso. A medida que el conductor siguió revelando el voto secreto de Pampita Ardohain en esta ronda de cuarteto, se fueron perfilando los cuatro famosos que iban a batirse a duelo.

Flor de la V y Gabo Usandivaras fueron los primeros en recibir el puntaje. El 8 que les brindó Pampita se sumó a los 25 que ya tenían y por eso quedaron fuera de la zona de peligro. La conductora aprovechó para aclarar que, luego de su mediática discusión, se amigó con la modelo. El bailarín también intentó justificar su reacción: "Soy calentón, pero también tengo otras facetas. Nunca me obligaron a callarme en casa y me acostumbré así".

Luego, Mariela Anchipi desmintió los rumores sobre embarazo y reveló que su pareja, Dady Brieva quiere tener otro hijo, pero ella no está convencida. La pareja también zafó del duelo; Pampita los calificó con un 9, y por eso, quedaron con una calificación total de 32.

Florencia Torrente y Nacho Saraceni tuvieron luego que resistir los embates de Tinelli para que confirmen o nieguen su noviazgo. "Para mí ella es hermosa. Estamos bien así", señaló el bailarín, avergonzado. La tribuna, entonces, comenzó a pedir que se besen, pero ellos se negaron. La pareja llevaba acumulados 22 puntos y los 9 de la modelo los llevó a la próxima ronda.

El Polaco -que recibió un piropo de la campeona Sofi Morandi- y Noelia Marzol se refirieron luego a sus relaciones con Barby Silenzi y Nicolás Occhiato. "Solo me acompañó al auto", contó la actriz, con una foto de fondo que la mostraba junto al ex de Flor Vigna caminando por la calle. "No estoy con alguien puntual. Hay como un ranking y no está Occhiato ahí", reveló. Con el 9 de Pampita, también pasaron a la ronda de videoclips.

Pedro Alfonso y Fer Metilli consiguieron un 5 que no alcanzó a salvarlos de la instancia de duelo: necesitaban un total de 18 y solo llegaron a 11. Le siguieron Griselda Siciliani y Nicolás Villalba, que con un 4 tampoco lograron el puntaje esperado. En la tribuna, Leticia -la hermana de a actriz- reiteró que "el jurado es muy injusto. Me molestó la devolución de Nacha Guevara [que la semana pasada reemplazó a Florencia Peña] y particularmente, siempre me molesta un poco Ángel De Brito. Es duro. Para mí, de todos los cuartetos fue lo más lindo que vi", aseguró, picante, la actriz.

La tercera pareja en pasar al duelo fue el de Karina, "La princesita" y Damián García, que precisaban un 9 y consiguieron un 8. "No pensé que iba a vivir esto tan pronto. Siento que ya se termina", expresó la cantante, al borde del llanto.

Tras verlos bailar, el jurado anunció que, por decisión dividida, salvaba a la pareja integrada por Siciliani y Villalba.

Después del último corte comercial de la noche, Tinelli reveló los resultados del voto telefónico: Karina "La Princesita" fue elegida por el 56% de los televidentes y por eso continúa en el certamen.