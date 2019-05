La actriz se apoderó de la pista para protagonizar un divertido momento antes del duelo Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019 • 00:38

Leticia Brédice era considerada una de las mayores promesas de este "Súper Bailando", pero terminó cosechando solo 8 puntos en la primera ronda de música disco. Sin embargo, antes de conocer el voto secreto, la actriz protagonizó un desopilante ida y vuelta con Marcelo Tinelli que reveló su buen humor y su buena predisposición para el juego.

En principio, Brédice contó que a la hora de convocar a un famoso para la ronda de salsa de a tres, pensó en Leonardo Sbaraglia, Ricardo Darín, pero que todos estaban ocupados en algún festival de cine en Europa. "Entonces, le pregunté a la producción... '¿Y el Oso Arturo?' Me pareció que era una manera de homenajear al programa en sus 30 años. Pero me dijo que no. Yo trabajé con Norma Aleandro, con Alfredo Alcón, ¿qué le pasa al Oso Arturo?", bromeó la actriz, con mucho histrionismo.

Luego, indicó que como el jurado les había pedido más trucos, iba a hacer uno en ese momento. "Miren como desaparece Fernando Bertona", dijo, y lo tapó con su capa. El truco salió tan mal que se vio al bailarín salir corriendo de escena, generando carcajadas entre los presentes. Al ver que Leticia tomaba el control del programa, Tinelli indicó: "Es como mi Alberto Fernández".

La actriz, entonces, confesó que Silvina Escudero -otra de las concursantes- le parecía muy linda. Pero para dejar en claro que no era algo "muy personal", también contó que le parece linda Flor Peña. "Y Pampa, ni hablar", finalizó. Y luego de elogiar también al escribano del programa ("los señores también son muy lindos"), confirmó que está en pareja.

Finalmente, se dio a conocer el puntaje secreto de Peña, pero debido a su baja calificación hasta ese momento, Brédice ya tenía asegurado su pasaje al duelo.