ShowMatch 2019: Lola Latorre habló del bullying que sufre en las redes sociales

Lola Latorre no convenció en la pista. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

16 de agosto de 2019 • 00:50

El estigma de "el hijo (o la hija) de." no es nuevo, pero parece imposible de erradicar. Cada famoso que saltó a la fama a partir de un pariente carga con la etiqueta, independientemente de su desarrollo, talento o capacidad de aprendizaje. Con una madre confrontativa como Yanina, Lola Latorre suma un aditamento que tampoco la ayuda.

Bueno, la adolescente se cansó, y se dedicó en los últimos años a "devolverles gentilezas" a sus "haters". Así lo contó apenas entró en la pista de ShowMatch 2019: "Soy retranquila, nunca contesto. Pero este fin de semana me agarró como un brote".

Arengada por su madre, una de las revelaciones del Bailando 2019 atendió a cada uno de los que la criticaban en Instagram, tanto en público como en privado, por un video que subió donde aparece improvisando unos pasos. "No puedo entender por qué hay tanto prejuicio. Me decían: 'Qué mundo generoso, por ser la hija de Diego y Yanina Latorre estás en el Bailando'. Y me cansé, por qué no puedo hacer lo que me gusta". Nacha Guevara le recordó a modo de consejo la frase de Elbert Hubbard: "Si no querés que te critiquen, no digas nada, no hagas nada... no seas nada".

Hecho el descargo, Lola bailó cuarteto al ritmo de Soy un adicto a tí, de Walter Olmos, pero a pesar del esfuerzo y de haber interactuado con un video y un carrito de supermercado la propuesta no convenció al jurado.

Ángel de Brito le regaló un 6. "Ví con mucha más energía a Facundo que a Lola". Pampita al igual que sus compañeros consideró que el changuito fue innecesario y dejó entrever un voto secreto no tan bueno. Nacha Guevara la vio "pasada de energía. Fueron una pareja para la pista de baile (de un boliche) no para un show como este" y cerró la nota en 5. Marcelo Polino coincidió con sus compañeros y aportó un 3.

El BAR tampoco colaboró. Flavio Mendoza bajó un punto, "A mí me encantan pero hoy no me gustó nada"; Laura Fidalgo fue la única que a pesar de marcar desprolijidades mantuvo la nota, "tenés mucho potencial y de energía me gustó"; y Anibal Pachano se quejó de la utilería y le recomendó a la coach que ponga menos trucos, "punto para abajo". Lola Latorre terminó con 12 puntos, y con grandes posiblidades de ir a la sentencia.