ShowMatch 2019: Marcelo Tinelli mostró otra foto hot de Pampita y su novio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de septiembre de 2019 • 01:03

Durante mucho tiempo, Carolina "Pampita" Ardohain se caracterizó por ser muy celosa de su intimidad. Al punto de mostrar lo justo y necesario para mantener el misterio sobre su vida amorosa, y enojarse cuando algún periodista o paparazzi cruzaba la raya.

Será la madurez, será que ahora conoce "el otro lado del mostrador" como conductora de un magazine de espectáculos como Pampita Online, será que se relajó, o que simplemente perdió la batalla contra la inmediatez de las redes sociales, pero lo cierto es que últimamente sus fotos son noticia prácticamente cada semana.

Primero fue el descuido de su nuevo novio, Roberto García Moritán, cuando subió por error a Instagram una foto con ella de espaldas abrazándolo. La modelo entendió que no era el ángulo que más la favorecía y enseguida le pidió que la borrara. La imagen no estuvo más que cinco minutos en la red social, pero fue suficiente para que la vieran los fans y se viralizara. El propio Ángel de Brito se la mostró a su compañera durante el programa.

Este viernes, Pampita fue víctima otra vez de una foto íntima, pero esta vez no la vio en las redes sino en la pantalla gigante del Bailando 2019. Según parece, alguien de la producción la encontró justo cuando se despedía de Moritán apasionadamente en el auto de él. "Queremos conocer al novio, que un día lo traiga acá", la apuró al aire Marcelo Tinelli para luego centrarse en la imagen: "Pero qué es eso, ¿se chapó al remisero?".

Pampita y un amor sobre ruedas.

Si bien la modelo contestó con una sonrisa, mientras se preguntaba cómo habían conseguido la foto, es sabido que ese tipo de exposición no termina de gustarle. Así lo contó hace poco en una entrevista para el programa Hay que ver: "Es muy incómodo que todo el tiempo aparezca un tema, y otro tema, y otro tema. A veces se te va de las manos. Yo trato de ser lo más prolija posible para que no suceda nada, pero pasa igual. He tenido buenos meses este año, donde no aparecía en ningún lado. En el día a día soy una mamá totalmente normal y una laburante como cualquier otra".

Sin embargo, entre sus compañeros de jurado, y en un programa con la exposición de ShowMatch, está claro que el perfíl bajo no es una opción. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuál será la próxima foto de Pampita que se va a filtrar?