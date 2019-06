Los bailarines son parte del grupo de diez parejas que se incorpora al certamen en esta ronda de cumbia Crédito: Prensa Laflia

Después de haber formado parte del BAR durante el año pasado, Mariela Anchipi y Jorge Moliniers volvieron a la pista como parte del grupo de diez parejas que ingresan al " Súper Bailando " en esta ronda de cumbia.

"Estamos en una pausa sentimental", reveló Moliniers, con respecto a su relación con Hugo Ávila, quien hasta el año pasado era uno de los jefes de coaches. "Tenemos que trabajar. Él está en Córdoba", informó.

Luego, Marcelo Tinelli quiso saber qué opinaban sobre los nuevos integrantes del BAR, Laura Fidalgo , Flavio Mendoza y Aníbal Pachano . "Los odiamos. No los queremos"; expresó Anchipi. "Hacen un laburo diferente. Es como un contrajurado. Nosotros nos fijábamos solamente en la técnica", agregó a su vez el bailarín.

Tras verlos bailar al ritmo de "Tomate el palo", de Mis Bolivia, Ángel De Brito (5) pidió, por supuesto, la devolución del BAR y consideró: "Me gusta este equipo, pero no sé qué ritmo bailaron. No me convenció. Me parece que en el afán de mostrar que son virtuosos, la propuesta perdió pasión".

Pampita Ardohain (8) sumó: "Los vi demasiado estilizados. Faltó la esencia de la cumbia. Hubo un montón de enlaces divinos y la Chipi estuvo más sensual que nunca. La energía de la pareja fue similar y eso estuvo bueno. El truco final me encantó".

"Fue un gran arranque. A Chipi la veo con mucho desparpajo. Estuvieron muy buenos los trucos. Relajen, porque ya sabemos que son geniales", aconsejó Florencia Peña, dueña del voto secreto.

Por último, Marceo Polino (4) afirmó: "Me pareció que Jorge estaba pasado de energía". Entonces, contaron que la Chipi está lesionada: "Tengo inflamado el nervio ciático".

"Son dos grandes bailarines. Hubo un truco complicado en el que te enredaste. Tenés que sacarte la modelo top de encima", expresó Flavio Mendoza. "Los artistas no solo somos técnica", sumó, y les mantuvo la nota.

"La coreo me gustó. Técnicamente hay mucho para corregir, pero lo más importante es que no me transmitieron nada", agregó Laura Fidalgo y también les mantuvo la nota.

"Me pareció elegante, pero ´fue una cumbia con zapatos fashion. No me llegó. La modelo me encanta, pero acá me gusta que seas bailarina. Faltó más sorpresa", finalizó Aníbal Pachano y tomó la misma decisión que sus compañeros.

"Que te llegue lo que hace otra persona tiene mucho que ver con la predisposición que tenga uno"; contraatacó la Chipi. "Son tan obvios", remató su compañero. En total, consiguieron 17 puntos.