ShowMatch 2019: ¿Martín Baclini cambió a Cinthia Fernández por Facu Mazzei?

Martín Baclini y Cinthia Fernández. Crédito: LAFLIA- JORGE LUENGO

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2019 • 02:00

No, no se trata de un intercambio de parejas profesional. A pesar de no estar ya juntos, Cinthia Fernández y Martín Baclini conforman un equipo sólido, que avanza decidido hacia las últimas instancias del Bailando 2020. Facu Mazzei, por otro lado, ya tiene bastante con los altibajos de su compañera Flor Vigna como para sumar complicaciones a su presente.

El nuevo vínculo que aterrizó en la pista de ShowMatch durante la gala de folklore tiene que ver con lo sentimental y con las recientes declaraciones de Baclini, que no descartó un futuro con el bailarín. Así se lo explicó a Marcelo Tinelli: "Yo soy sincero, me dijeron: '¿estás cerrado a conocer a un hombre?' Y yo dije que no. Además Facu Mazzei dijo que él tendría algo conmigo. Además, siempre le digo a Cinthia lo bien que baila él, cómo se mueve..."

A su lado, Cinthia Fernández -fiel a su estilo antimetafórico- sintetizó las declaraciones de Facu para con su ex: "Dijo que le daría, que es una bomba y que lo va a partir al medio". El tema se suspendió para que el dúo pudiera mostrar su coreo. De puesta precaria, interesante pero sin demasiados condimentos, el jurado no la disfrutó ni un poco. Con diez puntos, Cinthia y Martín quedaron nuevamente con grandes chances de que este sea su último ritmo, especialmente teniendo en cuenta que, por tiempos, en el duelo de folklore (que se verá el próximo jueves) se irán dos parejas.

Comenzada la sentencia, y con los diez equipos finalistas en el estudio, Marcelo aprovechó para retomar el tema amoroso y consultar a Mazzei sobre los dichos de Martín, minutos antes. Facu (al que recientemente se lo vinculó a Estanislado Fernández, hijo del presidente electo) no se achicó y, micrófono en mano, respondió: "Qué bien, está bueno, es un halago. Yo también probaría con él".

Lo cierto es que ni Martín ni Facu tiene compromiso, por lo que no es absurdo descartar un futuro vínculo. En el universo del Bailando todo es posible, especialmente en este año donde han proliferado tanto nuevas parejas como rupturas.