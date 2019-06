Steven, de 12 años, cantó "Porque yo te amo" y se llevó todos los elogios del jurado Crédito: Prensa Laflia

Este viernes, " Genios de la Argentina " llegó a ShowMatch , con la presencia del "Maestruli", Sebastián Almada, que le recomendó a Marcelo Tinelli en una de sus canciones que "afloje con el botox" porque se lo ve muy raro. Lejos de enojarse, el conductor tuvo un ataque de risa.

Entonces sí, llegó el momento de presentar a la primera participante: Gisela Lepío, de Río Gallegos. La joven contó que llegó a Buenos Aires hace 11 años y que por cuestiones económicas decidió dedicarse a la música, y que gracias a eso pudo ayudar a su familia. "Ellos y mi novio son lo único que tengo", afirmó emocionada. Además, antes de interpretar "All by myself", de Eric Carmen, contó que es corista de Cristian Castro.

Su actuación fue aplaudida de pie por las cuatro integrantes del jurado. A pedido de Tinelli, entonces, entonó otro tema: "I Will Always Love You", de Whitney Houston. Luego, Patricia Sosa dio su devolución: "Sos una bestia total. Tus matices, tu interpretación y tus recursos son impresionantes. Basta de ser corista, tenés que lanzarte como solista".

"Me quedé muda, y eso es difícil. Más allá de las privaciones, el universo te regaló este don maravilloso y la capacidad para transmitir. Eso no se estudia, con eso se nace. Aprovechalo, usalo", recomendó Lucía Galán.

"Sos enorme. Estamos muy emocionados. Siento que el arte y la música valen por cómo modifican a las personas que escuchan y yo estoy atravesada por vos", sumó Guillermina Valdes.

"Lo que vos tenés no se ensaya ni se estudia, como dijo Lucía. Te felicito de todo corazón. Me siento orgullosa porque algo habré aportado cuando estuviste en mi academia hace 11 años", finalizó Valeria Lynch. La suma del puntaje de las cuatro fue de 30 puntos, y por eso Gisela pasó a la final de la noche.

No pudo ser

Después, llegó el trío compuesto por Estela y sus dos hijas, la adolescente Aylín y la pequeña Irina, de 7 años. En el ida y vuelta con Tinelli, la madre contó que da clases de canto y las chicas, de Salto, Uruguay, confesaron que no les gusta mucho cantar con su mamá porque las reta. Después, juntas, interpretaron "Once mil", de Abel Pintos.

"A Aylín se la ve reticente a hacer esto. Si mamá te reta es porque sabe. Cantás muy bien Estela. Me hubiera gustado que en el trío incluyeran más a Irina", afirmó Sosa.

"Quizá las madres cometemos el error de insistir y es más el deseo nuestro que de nuestros hijos. ¿A ustedes les gusta cantar? Son divinas, pero tienen que sacar mucho más. Aylín, si te gusta cantar, lo tenés que demostrar con tu cara", recomendó Galán.

"Ellas verán con el tiempo si es la pasión de ellas también. A vos se te ve muy plantada. Felicito sobre todo a Irina por su valentía", agregó Valdes. "Me encanta que vengan las familias a participar. Me pareció que Aylín estaba muy concentrada", cerró Lynch.

"Yo no las obligo a nada. A ellas les gusta. Lo que quiero es que si les gusta y quieren hacer esto, que lo hagan bien", aclaró Estela, luego de que las chicas explicaran que les gusta mucho cantar. El trío consiguió 27 puntos y se quedó afuera de la final.

El "Mini Sandro"

"Tiene 12 años y canta temas de Sandro", adelantó Tinelli antes de presentar al siguiente participante, Steven Orsini, de Tandil. El niño contó que gracias a su abuelo del corazón, que vivía en Necochea, conoció la música del cantante oriundo de Banfield y empezó a interpretar sus hits. El tema elegido para su presentación fue "Porque yo te amo".

Su interpretación fue festejada por todos, incluido Juan Carlos Andrizzi, "el Fan de Sandro", que se encontraba en el estudio. "Le regalo este pañuelo que Sandro me regaló a mí", ofreció emocionado. "Lo voy a llevar en mi corazón", respondió Steven. Luego, a pedido de Tinelli cantó "Rosa, Rosa".

"Sos un capo. Nos dejaste con la boca abierta, no solo por como cantás sino por tu interpretación. Te felicito", expresó Sosa. "Cuando subiste en la primera canción en el estribillo, me dio electricidad. Sos distinto, sos diferente, no imitás, cantás a tu manera. Y transmitís la alegría de cantar", agregó Lucía.

Después, llegó el momento de la devolución de Valdes: "Me encantó. Sos muy personal. Estoy maravillada con tu presentación de esta noche".

Lynch coincidió: "Estoy encantada de verte. Los chicos tienen ese desparpajo que los hace únicos. Le ponés toda la garra". Steven sí logró pasar a la final.

Otra oportunidad

Después llegó el momento de Marcela Wonder, una vieja conocida de los televidentes: la cantante participó, con éxito de la primera edición de La Voz Argentina y de El artista del año. Marcela contó que el el lapso de 10 años perdió a todos sus familiares. "Ellos están acompañándome siempre", expresó emocionada, antes de cantar "Shallow", de Lady GaGa.

"La veo laburar y remar hace tantos años... Marcela, en lo único que se diferencia de nosotras es en que nosotras tuvimos una oportunidad. A ella no la frena nadie. Es una gran cantante y compositora que merece una oportunidad. Sos excelente", afirmó Sosa.

"Tenés una voz fantástica. Lo único que te diría desde mi humilde lugar es que controles la potencia", agregó Galán, mientras que Valdes indicó: "Vi una artista. Mi mayor respeto. Sos una mujer muy luminosa".

"Me encantó lo que hiciste. La primera parte fue la más sentida y después te fuiste un poco. Igual estuvo maravilloso porque sos maravillosa", cerró Lynch. Marcela logró pasar a la final.

Culpable o no

El último participante de la noche fue Joaquín Jacob, un chico de 17 años oriundo de Bahía Blanca. "Tuve la posibilidad de ayudar por medio de la música a chicos que necesitaban andadores", contó.

El adolescente cantó "Culpable o no", el tema de Luis Miguel que volvió a convertirse en hit el año pasado, gracias a la miniserie sobre la vida del cantante. "Tenés que trabajar mas en las las partes sin volumen . Tenés una presencia increíble y eso suma", apuntó Sosa.

"A veces menos es más. Por más que Luis Miguel haga todo lo que hace, uno tiene que adaptar las canciones a uno. No se notó que estabas nervioso sino que tenés que trabajar en las partes sin volumen. Seguí con las clases de actuación porque la interpretación es muy importante", sugirió Galán.

"Sentí lo mismo, pero me perdí en tu instrumento. Te felicito", agregó Valdes, mientras que Lynch recomendó: "Me gustó lo que hiciste; tu desparpajo, tu presencia, que encarabas la cámara. A seguir estudiando". Joaquín obtuvo 27 puntos y no pasó a la final.

Una decisión polémica

De los tres finalistas, de acuerdo a la decisión del jurado, dos pasaron la Súper Final: Gisela y Steven. Tinelli, entonces, pidió que Joaquín tuviera una nueva oportunidad más adelante, dentro del certamen. "Tiene algo muy lindo que es su presencia", justificó el conductor.

Lo cierto es que el muchacho, durante su presentación, triplicó el número de seguidores en su cuenta de Instagram.

Marcela Wonder, a su vez, a pesar de haber sido destacada por el jurado, quedó afuera de la competencia.