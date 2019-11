Marcelo Tinelli y su defensa a Marcelo Gallardo. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

29 de noviembre de 2019 • 01:11

Momento de conocer el voto secreto y de saber quién va a la sentencia. Nervios de los participantes, nervios del conductor, nervios de todos. Marcelo Tinelli en un intento por aflojar el clima de tensión no tuvo mejor idea que hablarle de fútbol a Fede Bal y la cosa fue para peor.

"El otro día ví una foto de ustedes dos, y usted con la camiseta de River, bancando en un momento difícil", lo confrontó Marcelo a Fede. Es sabido que el hijo de Carmen Barbieri es un hincha, sino fanático, por lo menos entusiasta del equipo que dirige Marcelo Gallardo, y así lo demostró en su respuesta: "Siempre se banca a River y a Marcelo Gallardo, aún poniendo a Julián Álvarez y a (Lucas) Pratto, lo bancamos siempre". El comentario hizo referencia a los cambios que el DT realizó durante la final con Flamengo y, que para muchos, le costaron al equipo de Núñez el campeonato.

"Innecesario decir eso, siempre hay que entender al fútbol, muchas veces es impredecible. No es una ciencia exacta, no tiene explicación, es mala leche. Ya está", le contestó Tinelli más serio que de costumbre, y siguió "A mí me parece que no perdieron por los cambios de Gallardo".

"Tenía que hacer otros cambios. Si vos tenés un partido ganado es defensa lo que tenés que reforzar, no ofensa", retrucó Fede, convencido "100 por ciento" de que perdieron por culpa del entrenador. Marcelo dio por cerrado el tema, ninguneando al participante: "Prefiero quedarme hablando de esto con Mariano Closs, con Gustavo López o con el 'Pollo' Vignolo". Parece que para Marcelo, como analista deportivo, Fede Bal es muy buen... bailarín.