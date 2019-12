ShowMatch 2019: ¿Noelia Marzol, en pareja con el ex de Flor Vigna?

Noelia Marzol. Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2019 • 02:00

Muchacho de pocas palabras, especialmente cuando lo enfoca una cámara, Mati Napp elige hablar con el cuerpo, y hasta por ahí nomás. Todavía no se entiende qué pasó entre él y Flor Vigna, que vivieron un amor tan fulminante como breve. Algunos dicen que fueron irreconciliables diferencias, otros dicen que el monosilábico muchacho fue perdiendo el entusiasmo conforme pasaban las semanas, y decidió cortar por lo sano.

Sea cual fuere el motivo, lo cierto es que la pareja continuó unida profesionalmente, y hoy son (al decir del jurado y del público) los mejores del certamen, con grandes chances de quedarse con la copa 2019. Así lo demostraron en el reggaeton, donde Flor y Facu Mazzei ofrecieron una coreografía que deslumbró al jurado y al BAR.

Sin embargo, la notable performance fue eclipsada por una información que trajo a la pista Ángel de Brito: "Antes de hablar con los participantes le quería hacer una pregunta al coach: Quería saber si era cierto que tuviste un romance con Noelia Marzol".

La impronta monosilábica del coreógrafo le vino como anillo al dedo para zafar de la respuesta: "Estoy acá para mi equipo, no voy a hablar de mi vida personal. Estoy para ellos. Pero no, cuando me lo preguntaron no lo desmentí".

Inmediatamente los ojos se posaron en Flor Vigna, que tragó saliva y, a la pregunta de si sabía del tema, contestó como pudo: "Cuando estuvimos juntos fuimos muy blancos y nos contamos todo. No puedo decir nada de él, fue un hombre espectacular. Si él estuvo con otras mujeres anteriormente está muy bien porque es libre de explorar su vida y no le hacía mal a nadie. Todo entre nosotros fue muy transparente, y si bien no llegamos a ser novios siempre respetamos los sentimientos del otro".

El silencio del coach da a entender que la historia es verídica. Aunque se dice que la relación habría sido previa a su fugaz noviazgo con Vigna, lo cierto es que a Mati se lo vio muy cerca de Marzol en el cumpleaños de José María Muscari, al que asistió por ser uno de los artífices de Sex, donde también trabaja Noelia.

El que calla otorga, y tanta reticencia al respecto demuestra que todavía queda mucho por saber. Seguramente en breve aportará su granito de arena Noelia Marzol (de vacaciones con la obra hasta el 3 de enero) y, de paso, pueda confirmarse si se trata de una historia pasada, o de un nuevo comienzo.