La modelo regresó al estrado y se mostró muy "picante" con los miembros del BAR Crédito: Prensa Laflia

El jurado es uno de los ingredientes más importantes en la dinámica del " Bailando por un sueño ", y su buen funcionamiento es una de las claves del programa. Por ese motivo, Marcelo Tinelli recibió uno a uno a quienes serán los encargados de puntuar a todas las parejas del certamen. En el 2019, sin embargo, el jurado casi no presentó ningún cambio con respecto al año anterior, a excepción de la partida de Laurita Fernández para ser reemplazada con un regreso de lujo: Pampita Ardohain .

Tinelli recibió primero a Ángel de Brito . El conductor de Los ángeles de la mañana confesó estar muy contento de iniciar un nuevo período en ShowMatch . Marcelo le consultó cómo veía al BAR y si acaso lo condicionaba, y él respondió: "El año pasado tuvimos BAR y convivimos. Me da ternura, están muy entusiasmados". De lejos, Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano los miraban con una sonrisa incómoda.

En segundo lugar, Tinelli presentó a Marcelo Polino asegurando que era "un amigo de la casa y uno de los conductores más picantes de la radio". Enfundado en un elegante saco blanco, el integrante más lapidario del equipo habló así del BAR: "Los odio. Me molesta el poder que les diste, tendrían que haber tenido un punto como tenía el otro BAR. Pero más allá del puntaje, ¿cómo vamos a hacer para callar a Pachano y a Laura Fidalgo?".

Luego llegó el turno de las integrantes femeninas, y así ingresó en escena Florencia Peña , que repite su rol por segundo año. La actriz expresó que esta temporada va a estar más "apoltronada", y agregó entre risas: "El año pasado fue dudosa mi participación, sobre todo por mi hijo que fue el que más me criticó". Con respecto al BAR, un tema que tiene muy atento al jurado, dijo: "Ellos no me joden, me encanta porque este es como un BAR de bebidas más añejas. Son personas a las que respeto mucho, pero sé que son picantes y eso me gusta".

Por último, y luego de participar como jurado invitada en solo unas ocasiones durante el 2018, Pampita regresó como titular y confesó: "La vida da muchas vueltas. Soy una fan, amo el programa. Me parece una súper producción que promueve el baile y amo ver bailar. Estoy feliz y nerviosa obviamente (.). Es un gran, gran programa de televisión". Refiriéndose a su relación con De Brito, con quien tuvo varias fricciones en el pasado, solo comentó: "Empezamos de cero esta temporada".

Con cuatro miembros que claramente ocupan distintos roles, y que ya demostraron su ductilidad a la hora de puntuar y entrar en polémicas, ShowMatch 2019 le dio la bienvenida oficial a las figuras que impulsan (o sumergen) a los famosas y famosas que pasan por esa popular pista de baile.