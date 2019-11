Fede Hoppe y Macarena Rinaldi. Crédito: Prensa LaFlia

El espíritu casamentero, una constante en ShowMatch propiciada por Marcelo Tinelli, está más vigente que nunca a partir de la boda de Pampita Ardohain. Y entre las parejas que están más o menos consolidadas hay una que es la preferida del conductor para ponerle fichas, la de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi.

Ya en la emisión del lunes, Pampita le había insistido al productor (tanto detrás de cámara como durante el programa) para que se animara a dar el paso, que iba a sentir otro tipo de compromiso. Con la aparición de Maca y Fernando Dente para su coreo de folklore, la modelo redobló la apuesta. "Ojalá se case esta mujer maravillosa", deseó en voz alta.

Rinaldi agarró al vuelo el buen deseo de la jurado y, arengada por Tinelli, aprovechó para contar algunas internas de la pareja: "Me gustaría casarme pero nunca lo hablamos porque a él no se le cruza por la cabeza. Yo siento que es el hombre de mi vida, lo elijo todos los días. Me levanto, lo tengo al lado y soy feliz de tenerlo al lado".

A semejante declaración de amor se sumó el consejo de Marcelo: "Ya está con el soltero y el puntilloso. La vida no son dos auriculares, 'Fefi' (como llama Macarena a Hoppe en la intimidad). Es un plomo ir a todos los casamientos, hacé el tuyo". El conductor también contó el consejo que le dio a Fede Hoppe Oscar Ruggeri, en el vuelo que compartieron desde Perú el fin de semana: "No te hagas el piola. Guarda con la gringa, que es una chica para casarse".

Aunque en los pasillos de LaFlia se comenta que más allá de los chistes al aire, la idea de casamiento ya fue conversada por la pareja, y que ambos estuvieron de acuerdo en una fecha próxima, cuando las cámaras se prenden, "Fefi" prefiere hacerse el desentendido y tratar de que pase el tema lo más rápido posible.

Por eso, seguramente fue un alivio para él cuando la previa debió acortarse por cuestiones de tiempo y dar paso al baile. También para Macarena y Fer, que a pesar de los nervios y de un jurado particularmente exigente que apuntó a la falta de botas del participante a la hora del zapateo, cerraron su participación con 20 puntos, y un voto secreto de Florencia Peña que el jueves se sabrá si los pone o no en la siguiente ronda.