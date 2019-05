ShowMatch 2019: el "romántico" momento de Lourdes Sánchez y el Chato Prada

La bailarina y Fede Bal bailaron al ritmo del pop latino Crédito: Prensa Laflia

31 de mayo de 2019 • 01:13

La primera pareja en salir a la pista del "Súper Bailando" este jueves fue la conformada por Lourdes Sánchez y Fede Bal . La bailarina mostró primero el anillo que le regaló su pareja, Chato Prada , y contó que no es de la medida. "Fui con una amiga a comprarlo y le pifié con el tamaño", explicó el productor. "Cuando cayó al ensayo, a mí me encantó. Estaba emocionada y me largué a llorar, hasta que me dijo: 'vos querías un anillo, tomá'", relató ella.

Luego, se quejó por no recibir regalos de parte del Chato ni en su cumpleaños, ni en San Valentín, ni en Navidad, generando un divertido ida y vuelta con Marcelo Tinelli desde el piso y con Prada desde el control. Bal, en tanto, contó que "en unos días" va a ir al estudio su novia, la bailarina Bianca Iovenitti. "La quiero cuidar", aseguró y recibió el irónico comentario de Ángel De Brito: "Fede siempre tuvo perfil bajo".

"Me gustó la coreo y cómo la hicieron. Recorrieron la pista, usaron las cámaras y bailaron mucho", expresó De Brito (6). Pampita Ardohain, en tanto, indicó: "Los enlaces del principio salieron muy prolijos. Empiezo a ver el Fede que recordaba, y Lourdes es una gran bailarina".

"Crecieron mucho. Empezó a aparecer la pareja que creemos que va a ser una bomba. Bailan lindo, se miran, sonríen. Es lindo verlos", sumó Florencia Peña (9). "Me gusta esta pareja porque transmiten diversión, no hay tensión en lo que hacen. Me divertí y lo pasé bien. Hubo pasos que hasta ahora no habíamos visto", finalizó Marclo Polino. En total, entonces, sumaron 25 puntos y se ubicaron entre los participantes de mejor calificación.

Antes de que pasara la segunda pareja, Lourdes aprovechó para aclarar que ama a su novio "tal como es" y Tinelli la llevó de la mano al control para que Prada pudiera responderle. "Te amo con todo mi corazón", expresó el productor sin demasiado romanticismo, cerrando la escena con un apasionado beso.