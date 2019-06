La actriz contó que está muy enamorada del director Nacho Lecouna y agradeció a quienes la ayudaron a cumplir el sueño que apadrinó el año pasado Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de junio de 2019 • 00:57

Soledad Fandiño volvió a la pista de ShowMatch de la mano de los campeones del "Bailando por un sueño 2018", Sofi Morandi y Julián Serrano en esta ronda de salsa de a tres.

La actriz, que el año pasado llegó a las semifinales del concurso, contó que está muy enamorada del director Nacho Lecouna y aseguró que el muchacho no pudo estar presente porque se encontraba en un evento. Lecouna es alguien a quien Marcelo Tinelli conoce muy bien, no sólo porque dirigió varias aperturas del programa sino también porque fue novio de su hija Candelaria. "No era así antes", comentó risueño el conductor, con una foto del realizador sin remera de fondo. "Me hace acordar a Mariano de la Canal, que se operó los abdominales", bromeó.

"Me encanta venir. La paso bárbaro y me llamaron los chicos que tienen muy buena onda. Quiero agradecer a los que siguieron colaborando con mi sueño del año pasado: los chicos consiguieron tener su escuela", contó Fandiño, emocionada.

ShowMatch 2019: Soledad Fandiño volvió a la pista de la mano de los campeones - Fuente: eltrece 01:40

Video

Luego de verlos bailar, Ángel de Brito, dueño del voto secreto, expresó: "No me gustó. Los chicos estuvieron brillantes pero tuvieron el obstáculo llamado Fandiño. La coreo me gustó pero ella era como la tía que viene a bailar con los pibes".

Pampita Ardohain (5) agregó: "Sofi y Julián no estuvieron como en otras galas, que salen a romper todo. Les bajó la energía. Yo vi como una pasada. Los he visto bailar a los tres y siempre son un fuego. La vi a Sole muy sola. A mí tampoco me gustó".

"Los vi muy pendientes de Sole. Va a haber que replantear el trío. La vi a Sole con menos energía y ellos son un fuego", sumó Florencia Peña (6). Marcelo Polino (2) pidió el BAR y expresó: "Me dio la sensación de que Sole vino a buscar a Nacho y se sumó a algo que estaba preparado. No me gustó nada" .

"Noté muchas cosas raras: las puntas, los trucos estuvieron desprolijos, a destiempo", indicó entonces Flavio Mendoza, integrante del BAR, y les restó un punto. "Siempre tienen la misma actitud en todos los estilos. Faltó más", agregó Laura Fidalgo, y también les bajó un punto.

"Hubo un problema coreográfico. Fandiño estuvo muy bien, pero Julián miró mucho el piso y no estuvo elegante", cerró Aníbal Pachano (-1). Con 10 puntos totales, entonces, consiguieron la calificación más baja de la ronda, aún por debajo de Charlotte Caniggia y Morena Rial.