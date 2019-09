La bailarina reemplazó a su hermana Silvina, que se está reponiendo de una lesión, en esta ronda de videoclips Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2019 • 00:37

Ante la atenta mirada de su hermana Silvina, que se está recuperando de su lesión, se presentó el la pista del "Súper Bailando" Vanina Escudero junto a su partenaire Jonathan Lazarte. "Estoy muy feliz. Pero necesito que mi hermana empiece a bailar de nuevo, porque tiene una energía... Viene a todos los ensayos. Los técnicos ya piden a seguridad que se la lleven", bromeó la bailarina.

"Están ajustando algunas cosas. La clave es no contar todo", se refirió luego a la crisis sentimental que atraviesa Silvina. Luego, la reemplazante, Lazarte y un grupo de bailarines recrearon el video de "La cobra", el hit de Jimena Barón.

El primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (4). "Me gusta que hayan elegido un tema argentino, pero lo que me desconcertó fue la coreografía. Tuvo momentos muy buenos y otros con baches. Se me quedó por la mitad; no me convenció".

Pampita Ardohain (7) agregó: "Tuvo momentos buenísimos, pero faltó conexión entre una cosa y la otra. Tal vez los hubiese sido mejor que Vanina bailara descalza. Los zapatos no ayudaron, pero es un placer verla bailar".

"Rescato que vi a Vanina muy sensual. Es una gran bailarina, pero hubo, como dijo Pampita, una desconexión entre una cosa y otra", expresó luego Florencia Peña, dueña del voto secreto. "Es un gran grupo, pero con los zapatos hicieron que pareciera antiguo. Vanina parecía como bailando en Pinamar", expresó Marcelo Polino (5) y pidió la devolución del BAR.

Entonces, Carmen Barbieri, reemplazante de Flavio Mendoza, decidió subirles un punto. Laura Fidalgo, a su vez, indicó: "Vi a Vanina muy inestable y preparándose para el truco". Por eso, mantuvo la calificación. Para Aníbal Pachano, la propuesta tuvo "momentos muy buenos y otros no tanto". Además, coincidió con que era mejor haberse sacado los zapatos. De todos modos, también les subió un punto. En total, consiguieron, entonces, 18 puntos.