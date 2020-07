Silvia Süller, sobre su internación: "Sufrí un infarto por la angustia" Crédito: Captura de pantalla

Silvia Süller volvió a su casa luego de una breve internación en una clínica porteña. Horas después de dar a conocer la noticia a través de las redes sociales, la vedette dio precisiones sobre lo sucedido: "Sufrí un infarto por la angustia. En realidad tengo el corazón de una quinceañera pero lo mío es emocional: tengo el Síndrome del corazón roto por tantas tristezas, angustias de años y años. Siempre sufriendo, siempre llorando, siempre triste".

En diálogo con Hay que ver, la expareja de Silvio Soldán hizo un repaso por su derrotero amoroso: "Nunca volví a hacer pareja, no tengo amigos, soy solitaria, vivo encerrada. Y además es el primer aniversario de la muerte de mi madre y soy muy emocional. Tenemos una membrana finita que recubre el corazón y que lo aprieta. Sentía que no podía respirar, un fuerte dolor de pecho. Estaba a los gritos pelados, llorando. Se comportaron muy mal en mi obra social, la de Actores: no me quisieron atender. Tuve que poner 20 mil pesos de mi bolsillo e ir a un sanatorio, porque si no me moría".

Süller dio detalles de la desesperante situación que vivió tras pedir ayuda. "Me llevó en brazos mi vecino porque no podía ni caminar, me hicieron un batallón de análisis y salí a flote. Ahora estoy bien con un corazón de una quinceañera, pero roto. Sufrí una especie de infarto causado por algo emocional y no por problemas cardiacos", aseguró.

"La vida continua soy joven, quiero gozar y disfrutar y estoy para mucho más. No voy a bajar los brazos. Creí que podía sola porque soy autosuficiente, pero me di cuenta de que no y voy a empezar terapia; ya tengo hora para la semana que viene. A ver si me hacen una lobotomía y puedo sacar de la cabeza cosas y gente que no tendrían que estar", finalizó la vedette.