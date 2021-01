Tensión: Soledad Fandiño y Guillermo "El Pelado" López se cruzaron en vivo

Soledad Fandiño y El Pelado López conducen Santo sábado (América). En el primer programa de 2021, tuvieron varios cruces en vivo y vivieron un clima de tensión Crédito: Capturas de video América

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de enero de 2021 • 08:59

Soledad Fandiño y Guillermo "El Pelado" López tuvieron varios cruces en vivo en el primer programa del 2021 de Santo sábado (América), el ciclo que conducen juntos. En el marco de un clima de notoria tensión, intercambiaron opiniones sobre distintos temas y no lograron ponerse de acuerdo.

El conflicto surgió tras un informe titulado: "Predicciones de 2020 que fueron cualquiera". Luego de analizar todas las declaraciones de reconocidos astrólogos, el conductor preguntó si era correcto usar el término "brujo". Fandiño se mantuvo firme en su postura sobre el tema: "No es lo mismo, porque estamos hablando de astrólogos y tarotistas".

"Pero el Brujito Maya hizo carrera diciendo 'Brujito Maya'", retrucó El Pelado. La conductora volvió a disentir y arremetió: "Es como que a vos te digan 'conductorcito', me parece que no te gustaría". En un intento por calmar las aguas, López le respondió: "Y sí, yo soy 'conductorcito'".

Soledad Fandiño y El Pelado López tuvieron cruces de opiniones en vivo - Fuente: América 02:22

Video

Después de ese primer enfrentamiento, llegó el segundo round: esta vez el tema en discusión fue sobre "la edad para retirarse", haciendo referencia a la idea de "sentar cabeza" y dejar de lado las salidas nocturnas cuando una pareja establece una relación seria.

Fandiño trajo a colación la teoría de "los tres amores" en la vida de cualquier persona: "El primero es el de la infancia, mariposas en la panza, idealización; el segundo es el de la convivencia, todo más serio y real; y el tercero es el definitivo".

Con tono de misterio e ironía, la conductora le consultó a su compañero: "Yo quería preguntarte, ya que me gusta tanto preguntar, ¿en qué amor estarías vos?". López, que se casó en marzo último con la productora Nella Ghorghor, fue terminante con su contestación: "Por supuesto que en el amor definitivo, 100 por 100".

El Pelado López y Soledad Fandiño tuvieron un tenso debate en vivo - Fuente: América 06:01

Video

Recordemos que entre los panelistas se encuentran Sol Pérez y Benito Fernández, quienes opinaron que, a pesar de estar en pareja, no hay por qué "retirarse" de las salidas ni perder libertades. En este sentido, Fandiño indagó la situación del conductor: "¿No ponés un like, no te puede gustar nadie? No digo que seas infiel ni tramposo, pero nada... ¡Dale!".

"¿Vamos a hablar en serio? Yo no entro en la era de 'te pongo un like'. La he pasado muy bien en la vida, pero encontré una compañera con la que no necesito nada más y no tengo ganas de andar tiroteando por ahí; discúlpenme, pero soy feliz", sentenció López.

"Igual me parece que Fandiño empezó mal el año, con el pie izquierdo; así que cuidado porque nos va a dar con un caño a todos", agregó irónico el Pelado. "No, lo empecé perfecto. Vos desacreditás mi forma de pensar", contraatacó la conductora, antes de cerrar el tema y presentar otro informe.