Tenso cruce: Luis Machín se enojó durante una entrevista y lo sacaron del aire

Luis Machín tuvo un cruce en vivo en el programa El Run Run del Espectáculo (Crónica) con Fernando Piaggio. El actor se quejó porque esperó 40 minutos para ser entrevistado y tras un breve diálogo lo sacaron del aire y no pudo concretar la nota. "¡Qué desagradable, por Dios!", expresó el conductor tras el tenso momento.

Al igual que muchos de sus colegas, Machín está presentando un espectáculo vía streaming -llamado "En casa miento"- y lo protagoniza junto a su esposa, Gilda Scarpetta y el hijo de ambos, Lorenzo. En el contexto de promocionar la obra virtual el actor iba a dar una entrevista en el programa conducido por Lío Pecoraro y Piaggio.

"Nos vamos rápidamente a una comunicación muy pero muy linda. Ya está ahí en pantalla el queridísimo Luis Machín", fue la presentación que hizo Piaggio mientras ya se veía a Machín y su mujer del otro lado de la pantalla.

"Qué tal, acá escuchando toda la problemática de Nacha Guevara y me tengo que ir a trabajar, muchachos, hacemos la nota", fue la filosa respuesta del actor, visiblemente molesto, mientras su esposa no llegó a decir ni una palabra.

Sorprendido por la contestación de Machín, el conductor cambió el tono y retrucó: "¿Estás con mala onda, Luis?". Mientras tomaba un mate, el actor respondió irónico: "No, no. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Hace 40 minutos que estoy esperando para la nota".

"Estoy sorprendido por tu mala onda, Luis", reiteró Piaggio. Ninguno de los dos cedió y todo continuó en un clima tenso: "No, yo estoy sorprendido porque estuve 40 minutos esperando para hacer la nota, por eso. Y que no me hayan dicho nada, no sabía si estaba al aire o no. Es difícil así".

Piaggio defendió a la producción del programa y aclaró que era "la primera vez" que les pasaba algo así: "Todos los colegas tuyos que están pasando por este momento entienden que es un programa en vivo de tres horas en el que pasan situaciones".

"No los conocía y no me avisaban, entonces yo no sabía si estaba al aire, si tenía que poner la cámara o el micrófono, estaba confundido, pero estoy acá", insistió Machín. Cuando parecía que iban a dar vuelta la página y empezarían la entrevista, el conductor decidió dar por terminada la comunicación: "Está bien. Bueno, te deseo un lindo streaming, gracias Luis".

Sin alcanzar ni a despedirse, el rostro del actor desapareció de la pantalla. Piaggio cerró el tema indignado por lo ocurrido: "¡Qué desagradable, por Dios! ¡Qué desagradable! Este programa se maneja con respeto hacia todos los actores".

"No voy a permitir que en este programa salga gente tan desagradable como lo que pasó recién con Luis Machín. Todos los actores entienden que esta es una señal en vivo y que hay mucha gente trabajando en pandemia", agregó.

Finalmente le habló mirando a cámara directamente al actor: "¿Sabés qué Luis Machín? Quedaste vos expuesto, papá. La mala onda que generaste vos con el público. Queríamos charlar un poquito y brindarte la promoción como hacemos con todos los artistas en este difícil momento".