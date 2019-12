Tras las graves acusaciones, la exniñera dio su versión de los hechos y escuchó atenta la palabra de la modelo Crédito: Instagram

Tras la denuncia en Crónica TV, Viviana Benítez, la exniñera de Pampita, volvió a disparar contra la modelo esta mañana. Junto a su abogado Federico Dávila Huck, la mujer dio detalles exclusivos de cómo fueron sus días en la casa de Ardohain y aseguró que ya inició una denuncia penal por hostigamiento en su contra.

"Yo vivía ahí de lunes a viernes. A las 6.30 de la mañana, me levantaba, levantaba a los chicos, les daba el desayuno y los llevaba al colegio en tres horarios distintos. Después hacía las cosas de la casa, como limpiar, planchar, cocinar... Yo estaba contratada como niñera. Hasta las 9 de la noche trabajaba sin parar", relató Benítez desde un móvil en Involucrados.

Tras asegurar que siempre se manejaban por mensajes porque "Caro nunca estaba", la exniñera habló de cómo es la modelo como madre. "Yo conozco a Carolina adentro de la casa. Es otra persona, con nosotras, con los hijos. Eso de que es una súper mamá es mentira. Nunca los ve a los chicos. Los más chicos dormían toda la noche con Mariela, la otra chica que vive ahí", lanzó frente a la sorpresa de los conductores del ciclo.

En cuanto a las distintas situaciones de maltrato y hostigamiento que asegura haber vivido, Viviana se refirió a la pérdida de dos embarazos, uno en 2017 y otro en 2018. "El primero fue después de una discusión muy fuerte que tuvimos. En esa casa hay cámaras, si la justicia las pide la van a poder ver. Lo más concreto fue cuando perdió las llaves de la caja fuerte y del banco. Nos encerró en la cocina y nos dijo que hablemos entre las dos y que aparezcan. Nos acusó de haberle robado", señaló. Y enseguida contó cómo se resolvió la situación: "Al final, las tenía su pareja de ese momento [en referencia a Pico Mónaco], que se confundió con las llaves de su valija. Yo me fui muy angustiada y al otro día perdí al bebé".

Mariano Iúdica y Pía Shaw le preguntaron por los chats que Pampita publicó este fin de semana, como una forma de demostrar la confianza y el cariño que supuestamente se tenían. Mientras que el letrado aseguró que no son prueba, Benítez explicó: "Son míos los mensajes pero de hace dos años más o menos. Son reviejos. ¿Por qué no mostró los de los últimos tiempos? El último año ya no teníamos esa relación. Si ella tiene la verdad absoluta, que la muestre", increpó mirando a cámara.

"Una relación traumática"

Minutos después, Dávila Huck tomó la palabra y, tras asegurar que la denuncia por amenazas, maltrato y hostigamiento ya está en curso, expresó: "Nos vamos a encargar de acreditar cómo era la relación traumática en la intimidad de Pampita y Benítez (.). Esto no se circunscribe a un reclamo laboral, pretendemos la indemnización que le corresponde por dejar su vida en la casa de Ardohain, más el hostigamiento. Pero lo penal no viene arrastrando un reclamo económico encubierto. Los valores de una persona jamás entran en una mesa de negociación", disparó el letrado.

"Se han encargado de decir que van a ir por todo como una ostentación del poder mediático. Nosotros tenemos un equipo que también va a ir por todo. Viviana es la voz de todas las empleadas domésticas que son explotadas a diario", agregó Dávila Huck.

Luego, Benítez confesó que lo que más le duele es no poder ver más a Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos de Ardohain y Benjamín Vicuña con los que desarrolló una relación de mucho cariño durante estos cuatro años. "Ella me reclamó por qué no me despedí de los chicos. Le escribí al nene más grande, le pedí disculpas por irme así y le dije que siempre los iba a querer. Y él me dijo: 'Nosotros también'", relató angustiada.

Tras asegurar que nunca firmó un contrato de confidencialidad, la exempleada contó intimidades de la separación de Vicuña y Ardohain. "Fue muy fuerte para todos. Me tenía que quedar con los chicos porque Carolina estaba muy mal, no salía de su cuarto y no quería que la vean así. Con Benjamín tenia buena relación. Él es muy buena persona. Ella cambió desde la separación. Estaba mal todo el tiempo", expresó. También se refirió a Pico Mónaco, con quien Ardohain mantuvo una relación durante casi tres años: "Pico también era un buen tipo, pero fue cambiando. Al principio tomaba mate con nosotras en la cocina".

En cuanto a su presencia en la boda de Pampita y Roberto García Moritán como dama de honor, Benítez explicó: "Yo no quería ir. Nos dijo que teníamos que ir al casamiento porque estábamos encargadas de los chicos. Teníamos que llevarlos y encargarnos de los chicos hasta que aparezca Caro, después se encargaba la familia".

La palabra de Pampita

Minutos después, la entrevista fue interrumpida por una llamada telefónica. Carolina Ardohain se comunicó con el conductor del programa para hacer su descargo público y defenderse de las graves acusaciones en su contra.

"Quiero salir al aire porque se me está acusando de cosas que son falsas. Estoy muy angustiada e impactada por la cantidad de mentiras que dice. Estoy muy sorprendida y dolida. El tema de lo penal lo manejan los abogados. Yo te puedo hablar de lo personal. Alguien a quien le tengo mucho afecto, que fue tratada como una amiga", comenzó Ardohain, con la voz entrecortada.

Luego, y para demostrar el cariño que le tenía a Benítez, la conductora de Pampita Online contó las veces que renunció y volvió a trabajar con ella. "Cada vez que quiso renunciar se la despidió con muchísimo cariño. Y fue recibida igual cada vez que quiso volver. Después quiso trabajar con Benjamín (Vicuña), no le gustó y quiso volver. Y yo siempre le abrí las puertas de mi casa. Siempre se la trató bien, con cariño", advirtió.

"Tengo todos los chats guardados de estos cuatro años. Tengo todo donde jamás se la trató mal. Para mí siempre fue mi amiga, a tal punto que la elegí como mi dama de honor. Por eso es el dolor de lo que está haciendo ahora", indicó. En cuanto a su presencia en su casamiento, la modelo agregó: "Me mandaron videos donde se la ve hasta las 5 de la mañana con su novio bailando y tomando alcohol, borracha. No estaba trabajando, estaba como invitada, como mi amiga y dama de honor".

Enojada, reflexionó sobre los posibles motivos que la llevaron a hacer esta denuncia y aseguró que va a ir hasta las últimas consecuencias para que se sepa la verdad, en los medios y en la justicia. "Ella viene deprimida desde hace muchísimo tiempo. Tiene que tratarse psicológicamente. No sé por qué está haciendo todo esto. Yo no voy a hacer ningún arreglo. Yo también le voy a iniciar una causa legal por calumnias e injurias", lanzó.

"Iba a la verdulería hasta con chofer. Tengo pruebas contundentes de todas sus mentiras. Ella estaba registrada en la categoría más alta que se puede. Está totalmente en regla. Yo no voy a llegar a ningún arreglo económico, esto es una extorsión. Por suerte los chicos están en Chile y espero que no se enteren nunca porque esto que está haciendo es horrible. Mis hijos la adoran, como la quiero yo", señaló casi sin poder creer la situación.

Y enseguida hizo referencia a las acusaciones que aseguran que por su maltrato Benítez perdió sus embarazos. "Cuando perdió su embarazo el año pasado estaba en Paraguay de vacaciones. Todas las veces que pidió permiso para ir al médico, al psicólogo se le dio. La ayudé en todo lo que necesitó, todo lo que se le dio en esta casa. Estoy muy lastimada, devastada", confesó muy angustiada.

"Le deseo lo mejor porque le di lo más confiable y preciado de mi vida, que son mis hijos. Lamento que haga esto porque era una persona que estaba en mi corazón. Estuvo parada en el altar como mi amiga, yo la quería como una hermana. Esto que está haciendo me duele en el alma, es una traición. Esa sensación de tener el enemigo en tu casa, que tus hijos estaban en manos de esta persona, estoy muy impactada y dolida", concluyó Ardohain, tras asegurar que lleva dos días sin dormir y juntando pruebas para demostrar su verdad en la justicia.