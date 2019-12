Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2019 • 01:51

El buen momento personal y laboral de Pampita Ardohain se vio opacado en las últimas horas, después de que su exniñera la acusara de hostigamiento y daño psicológico. Viviana Benítez, quien hasta el lunes pasado cuidaba a los hijos de la modelo e incluso fue una de las damas de honor hace unas semanas en su boda, radicó dos denuncias contra su exempleadora, a quien también acusa de presuntas irregularidades en el cobro de sus haberes.

Para defenderse de todo lo que Benítez contó durante una entrevista frente a las cámaras de Crónica TV, Pampita decidió publicar en Twitter algunas capturas de pantalla de conversaciones que mantenían ambas a través de mensajes de texto.

"Diosa del mundo, te ves tan hermosa y brillante. Te admiro tanto.", le expresaba Viviana a su jefa. "Ah, Vivi. Vos también sos una gran mujer", le respondía la jurado del Bailando por un Sueño. "Linda, deseo tanto verte feliz y sin lágrimas por nadie ni nadie", agregaba la niñera.

En los chats, se puede ver que ambas mantenían una relación personal, más allá de lo laboral. También se puede observar que Benitez estaba pasando por un difícil momento en su vida. "Se me juntó todo", le contaba a la modelo, que le brindaba su apoyo. "No hay apuro, hay que estar mal a veces. Es normal. Me tengo que ir a dormir. Te mando un beso grande. Cuidate. Disfrutá del finde. Dios te va a dar muchas alegrías", respondía Ardohain. "Gracias, vos no tenés idea de lo que yo te aprecio y lo que ayudan todos los días, a mí me cuesta mucho, después de perder 2 embarazos, los chicos son mi contención. Gracias por todo".

"Pero ya voy a estar bien, perdón si descuido mi trabajo, pero de verdad me siento mal. Voy dos veces por semana al psicólogo", explicaba Viviana. "Ya vas a mejorar, de a poquito. Hay que vivir el duelo", le aconsejaba Carolina. "Hago lo que mejor puedo y es lo que ustedes merecen. Eso me dijeron pero yo me desespero", agregaba la mujer consternada por sus pérdidas. "Ya vas a estar bien. Vas a ver".

En todas las conversaciones publicadas, se puede ver como la modelo apoyaba a su exempleada, con quien aseguró haber construido una amistad a lo largo de los años. "Te amo Vivi, sos de mi familia", le expresaba Ardohain en uno de los tantos mensajes.

Durante su entrevista con Crónica TV, Benitez contó que comenzó a trabajar en 2014 como niñera de Beltrán, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña, pero afirmó que, con el correr del tiempo, comenzó a cumplir también otras funciones. "Llegué a manejar todo: el pago del alquiler, los pagos que le daban en efectivo a Carolina. Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana y trabaja a de lunes a lunes", afirmó. "Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo. La pareja que tenía en ese momento también se metía".

En medio de la entrevista, la abogada de Pampita, Adriana Repun, se comunicó con el canal para expresar que las acusaciones de la exniñera sorprendieron "muy amargamente" a la modelo. "Nunca esperó una situación así, con tantas mentiras", expresó la letrada. La abogada aseguró que la acusación sobre la responsabilidad en la pérdida del embarazo es "infundada" y e indicó que las denuncias por maltrato psicológico son "totalmente falsas". Asimismo, expresó que la empleada estuvo "registrada desde el primer momento".

Pampita el día de su boda junto a Benitez Crédito: Instagram

"Tengo que hablar por la cantidad de cosas falsas que se están diciendo. Se va a responder en la Justicia. Nunca tuve un problema laboral con un empleado. (Es) una de mis damas de honor, por la que tengo afecto. Estoy sorprendida y angustiada. Tengo mucho material de prueba. Nunca se adeudó nada. No hay horas extras porque no se hacen, porque hay horarios que en mi casa se cumplen a rajatablas. Hay testigos. Tengo personal de fin de semana", expresó la modelo minutos más tarde, en el mismo canal de noticias.

"Tengo los WhatsApp de que se fue por voluntad propia, nunca fue despedida", alegó. "Tengo muchas pruebas de lo buena empleadora que he sido. Su sueldo era mucho más de lo que dice la ley. Esto es una sorpresa total. El lunes me dijo que a fin de mes no iba a venir más por WhatsApp. No le contesté porque quería que hablemos en persona. A la noche me dice que había hablado con un abogado laboralista. Tampoco le respondí porque quería verla. Y se fue de casa sin despedirse de nadie. Ella no fue echada. Tengo pruebas que se fue por voluntad propia", agregó. "Voy a iniciar un juicio por calumnias e injurias. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Mi verdad es la verdad absoluta. Tengo mucho material para demostrar. Sabemos cómo son las cosas. A veces la gente se deja llevar".