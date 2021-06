Tras los dichos de Pampita, Marina Calabró le respondió: “No me registra, pero sabe todo lo que digo”

“¿Marina Calabró es la chica esa que decía que teníamos poco rating? ¿Qué se reía de nosotros todas las semanas? Viste cuando escupís al cielo capaz te baja con todo. Tengan cuidado con lo que andan diciendo por la vida porque el karma pega duro”, dijo Pampita Ardohain en su programa mientras hablaban del abrupto final de TV Nostra, ciclo del cual Calabró era panelista.

Tras escuchar sus dichos, Calabró recogió el guante y le contestó esta mañana en Los ángeles de la mañana: “Dios mío. ¿Qué decirte…? Primero, lo de chica me quita dos décadas; eso me viene bien. Me encanta porque no me registra, pero sabe todo lo que digo”, remarcó irónicamente la periodista, quien inmediatamente se puso seria y agregó: “Hablando un poco en serio me parece que nunca escuchó mi columna. Una cosa es hacer un comentario sobre un programa y leer un número (en referencia al rating) y otra, es lo que ella dice, que es de burlarse o reírse, eso nunca ocurrió. El tono de la columna es lúdico, jocoso, a veces se presta para que en la mesa hagamos chistes”, expresó en relación a su columna en el programa de radio Lanata Sin Filtro.

“Yo me banco el vuelto. Igual creo que el principal logro de este comentario es que por un minuto Pampita dejó de hablar de ella y habló de mí, así que bien. Lo digo simpáticamente, entiendo que el otro lo recibe como lo recibe, pero de ninguna manera me puedo ofender. Yo podría pensar: ‘Levantan el programa y ¿te estás regodeando?’ Pero, bueno, eso habla más de ella que de mí. Yo no me regodeo del fin de ningún ciclo, ni de los que me gustan ni de los que no. Después la quiso suavizar, pero el venenito ya estaba”, señaló.

De todas maneras, Calabró intentó desdramatizar el tema. “Me parece que es la pelea de dos peladas peleándose por un peine. Todavía tengo grabada en la frente aquel piso promedio de 0,9 (en relación al rating de TV Nostra) y ella ayer estaba haciendo 0,2 puntos. Pero hay que tomarlo con un poco más de autocritica y de humor, en su caso no se vieron ninguna de las dos cosas. A mí siempre me ha tocado pelearla en la tele, no vengo de programas de 20 puntos con lo cual valoro el esfuerzo de todos”, remató, quien aclaró que va a seguir dando el rating de Pampita Online, según ella “el programa más autorreferencial de la Argentina”.

LA NACION