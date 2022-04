El susto de Carmen Barbieri que pudo haber terminado en tragedia

“Estuve a esto de la muerte el sábado a la noche” , confesó Carmen Barbieri este lunes ni bien comenzó su programa en Ciudad Magazine. Ante la mirada atónita de sus panelistas, la conductora dio detalles del inesperado accidente que protagonizó este fin de semana en su casa de Belgrano. “Se me incendio la cocina. Como diría Brandoni: ‘le llenaron la cocina de humo’”, bromeó fiel a su estilo a pesar de la gravedad de los hechos.

Mientras el equipo de Mañanísima indagaba al respecto, Barbieri comenzó a relatar lo sucedido. “Yo no me sentía muy bien el sábado, tenía como un resfrío. Entonces dije: ‘no voy al cumple de mi amigo Walter’, que era cerca de casa. Por suerte, era cerca porque me dieron una mano. En vez de venir los bomberos vinieron mis amigos”, reveló.

Carmen Barbieri habló del incendio que se produjo en su cocina el sábado por la noche

“Puse una hamburguesa en el horno eléctrico que uso siempre. Me fui a acostar porque tiene un timer, estaba viendo una película y sentí como olor a quemado, como si fuera goma. Fui a ver y estaba todo bien. Dije: ‘debe ser de afuera’. El perro no decía nada porque siempre me anuncia cuando pasa algo. Cuando vuelvo parte de la cocina estaba envuelta en llamas. Nunca vi una cosa igual”, relató la capocómica.

Tras revelar la causa que originó el incendio, la actriz contó cómo zafó de la situación. “Me dicen que el incendio se ocasionó porque el hornito estaba muy contra la pared, apretando el enchufe. El cable se calentó y se hizo un cortocircuito (…) Empecé a gritar: ‘alguien que me ayude’. Mi perro es blanco y está todo gris con las patas negras por el humo”, señaló.

“No sabía cómo apagar el fuego y tire baldes de agua. Yo tengo matafuegos en el palier pero ni me acordé. Primero le tiré un trapo que se incendió todo. Cuando vi que se incendió el trapo dije: ‘me incendio yo’. Después me dijeron que eso no se puede hacer. Vinieron amigos que estaban yendo al cumpleaños y me salvaron. Cuando abrimos el horno, mi manager me dice: ‘¿vas a querer la hamburguesa?’. Bueno, una cosa más que me pasó en la vida y acá estoy: viva”, remató, entre risas.