Pampita Ardohain, tras el revés judicial en la causa con su exniñera: "Estoy siendo calumniada e injuriada" Fuente: Archivo

28 de agosto de 2020 • 12:49

El 28 de febrero, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17 desestimó la causa iniciada por Viviana Benítez, exniñera de los hijos de Carolina "Pampita" Ardohain, que la había denunciado por hostigamiento, daños psicológicos y amenazas por considerar que había una "inexistencia de delito". Sin embargo, en las últimas horas, se revocó el sobreseimiento de la modelo, quien ahora está siendo nuevamente investigada por "posible coacción y privación ilegítima de la libertad" de su ex empleada.

Este viernes, la conductora de Pampita Online rompió el silencio en Los ángeles de la mañana. "Carolina está muy tranquila. Hablamos con ella y dice que tiene todas las pruebas para demostrar que está siendo calumniada e injuriada", contó Maite Peñoñori, cronista del programa, antes de dar a conocer el audio que recibió por parte de Ardohain.

Muy tranquila y pausada, la modelo reveló con lujo de detalles cómo tomo esta nueva decisión de la Justicia. "Por suerte tengo todas las pruebas para demostrar que estoy siendo calumniada e injuriada. Como se presentó la vez anterior, tengo todos los videos para demostrar su horario de entrada y salida. Ella entraba los lunes y se iba los viernes temprano. Además en horario laboral iba al psicólogo, a trotar, tomaba clases de peluquería dos veces por semana", advirtió.

"Los fines de semana nunca trabajo porque yo tengo otra casa y tengo otras dos empleadas. Yo los viernes a la tarde ya me iba. En la semana, mis hijos tenían doble escolaridad y no llegaban hasta las seis de la tarde. Yo con ShowMatch ninguna noche cenaba en casa y aparte no estaba sola, porque había dos personas más que ayudaban en casa. Tenía un chofer para ir a la verdulería, al supermercado y además es el chofer quien llevaba los chicos al colegio", relató una vez más haciendo referencia a cada acusación de su exempleada.

Sobre la carátula de "prohibición ilegitima de la libertad", la conductora de Net TV advirtió: "No hay de ninguna manera prohibición ilegitima de la libertad. Tengo muchísimos testigos de todo lo que estoy diciendo. De que ella a las ocho de la noche se iba a su habitación porque había otra chica que se ocupaba de acostar a los chicos. También para demostrar la relación de amistad que teníamos; tengo miles de audios que demuestran la relación que teníamos de cariño y agradecimiento".

Desilusionada por su accionar, Ardohain confesó: "Yo la consideraba una amiga. Inclusive tengo para demostrar las entrevistas de trabajo a las que iba en horario de trabajo y yo le decía que si y además le prestaba mi ropa y mis zapatos para que vaya. Así que todo esto que se está diciendo es una mentira absoluta y se va a demostrar en la Justicia, que es donde se tienen que demostrar estas cosas".