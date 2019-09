Nazarena Vélez y su hijo, Chyno Agostini, hablaron de su particular relación en Cortá por Lozano Crédito: Instagram

Hace apenas unos días, se dijo que Nazarena Vélez había tenido una fuerte pelea con su hijo mayor y, como consecuencia, terminó echándolo de su casa. Esta tarde, la actriz y el Chyno Agostini estuvieron en Cortá por Lozano para aclarar lo sucedido y hablar de su particular relación.

"Se hace amigos que conoce dos minutos antes y los trae a casa. Ni me entero y me encuentro en mi living con alguien que no sé quién es. De todas maneras, no lo eché ni echaría a ninguno de mis hijos, aunque Barbie ya no vive en casa. Es amiguero y enamoradizo", contó Vélez. "¿A quién saldrá?", preguntó con picardía Verónica Lozano, la conductora del magazine de Telefe.

El Chyno, en tanto, mostró su nuevo tatoo. "Me tatué 'Nazarena' en el borde de la cara porque en el brazo tengo el nombre de mi viejo [el cantante tropical Daniel Agostini] y creo que los dos se merecían tener su nombre en mi piel: es una manera de agradecer que me dieran la vida", contó el joven, que está dando sus primeros pasos dentro del mundo de la música.

Nazarena, emocionada, agregó: "No es necesario, porque mientras me ame y me lleve en su alma y su corazón, es suficiente. En el otro brazo tiene las iniciales mías y de sus hermanos. Y la verdad que me dio un poquito de celos que se tatuara el nombre entero de su papá".

El particular look del joven también incluye una bandita en la nariz. "Cuando vi la bandita en la cara, pensé que se había peleado con alguien", dijo Nazarena. "Pasa por etapas, a veces se cambia el color del pelo. Puede ser muy canchero o podes pensar que lo mejor es cruzarte de vereda. Pero se la banca".

Y, claro, sacaron algunos trapitos al sol. "Fue una gran pelea para que terminara la escuela. Por suerte rindió libre. Fue cuando se mudo con su papá, que le permitió dejar el colegio. Quería tomarse un año sabático. Yo le dije que terminara y después se lo tomara. Justo estaba con la música", contó la actriz. El Chyno, en tanto, aclaró: "Con mi papá tuvimos diferencias musicales y mamá es la mediadora. Pero yo no puedo cantar lo que no soy. Escribo mis vivencias. No quiero que se meta en mis letras".