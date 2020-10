Tras dar positivo en el test de Covid-19, Nati Jota le tiró un palito a Ivana Nadal: "Espero que me tire buenas vibras" Crédito: Instagram Stories: @juariu

Nati Jota confirmó, el martes por la noche, que dio positivo en la prueba de coronavirus a través de sus redes sociales. Este jueves al mediodía, la influencer contó cómo está transitando la enfermedad y aprovechó para tirarle un "palito" a Ivana Nadal, quien ahora sale con su exnovio.

"Estoy bien, hoy un poco mejor. Tuve dos días de estar un poco caída, tengo la voz un poco tomada pero no me duele la garganta ni nada. Sí perdí el olfato, no huelo nada. Es como si las cosas no tuvieran olor. El otro día corté cebolla y no olía nada. Las cosas también tienen menos gusto", comentó sobre los síntomas que padece en Intrusos.

Aún sorprendida, la influencer relató cómo se enteró del resultado de su hisopado. "Estaba mirando una serie, esperando que me llegara el mail. No pensaba que me iba a dar positivo. Al mismo tiempo, mi papá venía hacia algunos días con síntomas, se había hecho el hisopado y ahí sospeché. Cuando vi el positivo, no lo podía creer. Le mandé el análisis a mis papás como para que lo chequeen ellos también", indicó, al tiempo que contó que inmediatamente comenzó a pensar dónde y cuándo habría sucedido el contagio.

Ante el resultado positivo, las alarmas se encendieron, ya que la influencer había estado como invitada de algunos programas televisivos como Bienvenidos a bordo y El show de los escandalones. La noticia alertó a quienes compartieron pantalla con ella y mientras Nazareno Mottola y Anamá Ferreira también dieron positivo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich informaron su resultado no detectable este mediodía.

"La noche anterior a los Escandalones fui a lo de Guido, y me toco un juego en el que terminé toda mojada. Después me tuve que ir a otro lado y pasé mucho frío el viernes a la noche, entonces el finde cuando tuve tos ni la registre, pensé que era tipo resfrío por haber pasado frio. El sábado me sentía bien. Estoy muy sorprendida, de verdad, de cómo esto es tan contagioso", comentó.

Y enseguida confesó su sentimiento de culpa al enterarse de que Anamá Ferreira también tiene coronavirus. "Me siento re culpable porque seguramente fui yo quien la contagió. La verdad que no estuvimos cerca en ningún momento. Durante el programa estamos a una distancia de más de un metro, no compartimos lugar de maquillaje, cada una lleva lo suyo... Es muy loco eso", indicó.

Tras aclarar que está en continuo contacto con la brasilera, agregó: "Cuando Anamá comentó que había dado positivo, estaba muy angustiada y me sentí muy mal. Comentaba que no salió para nada casi durante 102 días y me quería morir. No hay que dejar de cuidarse".

"A mí me paso algo muy loco, que es que estuve un montón sin ver a mi papá para cuidarlo y creo que me terminó contagiando él a mí. Por suerte está bien. Era mi mayor miedo porque por ciertas cosas es paciente de riesgo, pero por suerte se siente bien", reveló.

Por último, la mediática confirmó que estaba conociendo a alguien pero que el Covid interrumpió sus planes. Ante la intriga de los panelistas de América por saber de quién se trataba, advirtió: "No es nadie. ¿Querés que nombre en televisión a alguien que vi una sola vez? ¿Querés arruinarme todo?", apuntó directo a Lussich, dando a entender que el periodista está al tanto de la relación.

"¿Es jugador de fútbol?", inquirió Guido Zaffora, quién enseguida lanzó el nombre de Julián Alvarez como el candidato en cuestión. "No, no lo vi nunca en mi vida. Me parece un capo, como hincha de River lo banco pero es muy chico para mí", desmintió ella. En cuanto a de dónde habrían salido los rumores de romance con el jugador "millonario", confesó: "Le comenté un par de fotos porque juega re bien, pero yo a la persona con la que estoy no le comento nada".

"¿Tu ex te escribió?", disparó otro de los panelistas en referencia a Bruno Siri, actual pareja de Ivana Nadal."No, pero creo que porque estoy bien, es un Covid leve. Igual mejor que no me llame. Espero que Ivana [Nadal] me tire buenas vibras del universo", respondió con ironía.