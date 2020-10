Coronavirus: Nati Jota contó que dio positivo en el hisopado de Covid-19 Crédito: Instagram

A través de sus redes sociales, Nati Jota confirmó que dio positivo en la prueba de coronavirus y dio precisiones de qué fue lo que la llevó a realizarse un hisopado.

"Che, di Covid positivo", comenzó anunciando en mensaje que compartió en su cuenta de Twitter. Y continuó: "Ayer empecé a sentir que no olía bien y los gustos y eso". Con respecto a cómo se siente, la influencer indicó: "Hoy me hisopé. Estoy bien, pero una re paja".

El mensaje cosechó una catarata de respuestas de sus seguidores. Mientras algunos le piden que se cuide y lamentan su situación, otros recordaron su paso, durante la última semana por varios programas televisivos, entre ellos el ciclo de América TV Los escandalones, en último sábado. "Tengo más mensajes que por mi cumple", escribió luego Nati Jota, sorprendida por el alcance que tuvo su tuit.

A través de sus stories de Instagram, la periodista contó que sentía bien y sin fiebre, aunque estaba "un poco caída" y que tenía "la voz un poco tomada". "El programa que vieron ayer, en lo de Guido [Kaczka, conductor de Bienvenidos a bordo], se grabó el viernes, como habrán visto me mojé y pensé que la tos era porque había tomado frío, pero no", explicó luego.

"Estoy medio depre porque no puedo entrenar, no puedo trabajar, no puedo ir a comprar, no puedo nada... Estuve hablando con mi médico, que me va a seguir la evolución y si Dios quiere, en unos días tendré el alta", agregó luego. Además, compartió un video que le envió ayer a su familia, en el que les mostraba cómo, pese a olfatear una botella de lavandina, no llegaba a sentir el olor.

La influencer es la última de una larga lista de personalidades que terminaron contagiándose de coronavirus. La seguidilla comenzó con Lizy Tagliani, cuando aún se emitía su programa El precio justo, y siguió a engrosándose de conductores, panelistas, actores y periodistas de distintos canales y emisoras radiales

