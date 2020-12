El periodista Tomás Dente contó las razones por las cuales abandona el ciclo de eltrece Crédito: Instagram

18 de diciembre de 2020 • 11:20

Este viernes fue el último programa de Tomás Dente en Nosotros a la mañana. Tras 7 años al aire, el periodista de espectáculos dejó el ciclo de eltrece en busca de un cambio y nuevas oportunidades laborales. Con un emotivo homenaje, sus compañeros lo despidieron y el panelista se emocionó hasta las lágrimas.

"No hay ningún tape ni homenaje que tenga la magnitud de agradecimiento para esta persona que ha trabajado durante 7 años en este programa. Es un excelente profesional, una excelente persona y de esta humilde manera lo despedimos", dijo el Pollo Álvarez al presentar un video con los mejores momentos de Dente en el magazine.

Al volver al piso, y notablemente emocionado, el periodista intentó decir unas palabras. "Gracias a todos, gracias a todos, gracias", lanzó con la voz entrecortada y sin poder seguir hablando. Ante la arenga de sus compañeros, finalmente expresó: "Se que están todos emocionados y conmovidos como yo. Son todos grandes amigos. Siempre me pregunto para qué trabajo en la vida. Siento que después de la muerte de mis viejos me volví más buena persona, yo era completamente diferente antes. Yo no trabajo para ser el mejor o dar las mejores primicias sino que trabajo para ser un buen tipo todos los días".

Conmovidos por sus palabras, los conductores del ciclo le hablaron a corazón abierto. "No me imagino cómo va a ser el programa sin vos. Estamos juntos desde hace 7 años, siempre llega diciendo barbaridades, con comida macrobiótica horrible. Tomi es muy divertido fuera de cámara y ha construido una identidad detrás de este panel. Es un gran tipo, no lo conocen, no saben la persona que hay detrás", comentó Sandra Borghi.

Por su parte, el Pollo Álvarez comentó: "Yo lo conozco desde hace mas de 20 años. Cuando alguien tiene tanto amor por lo que hace habla bien como persona. Tomi es un tipo con códigos y respeto. Te lo digo en la cara, sos el más generoso de todos nosotros, siempre entiende que lo que importa es lo que está pasando y no su momento".

Minutos después fue el turno del panel. Mientras que Ariel Wolman aseguró que era un gran profesional que los iba a seguir "haciendo reír y emocionar" desde donde estuviera; Nicole Neumann advirtió haber encontrado un gran amigo en estos 2 años. "El transmite la verdad de las cosas, con sinceridad. Cuando tuve Covid-19 fue el primero en llamarme cada mañana. No sé con quién me voy a reír ahora", se lamentó.

"El primer día que vine al estudio me recibió como si me conociera de toda la vida. Lo mejor para vos en esta nueva etapa, te vamos a extrañar", lanzó Gastón Marote también emocionado. Luego llegó el turno de las más nuevas del panel: Graciela Alfano y Karina Iavícoli. Mientras la exvedette dio a entender que van a hacer algo juntos en el futuro, la exangelita apoyó a su colega por sus ganas de crecer. "Se va a hacer algo que tiene ganas de hacer. Cuando uno quiere a alguien tiene que ser feliz con la decisión del otro. Es una gran persona, amigo desde hace años. Siempre está pendiente de lo que necesitás", contó al tiempo que confesó que una vez hasta le consiguió un canje de huevos.

Ante el cariño de sus compañeros, Dente expresó gratitud y explicó los motivos sobre su decisión de abandonar el ciclo. "Tenía ganas de irme porque necesitaba crecer, ir a otro lado. Ya voy a compartir en Instagram hacia dónde voy. Le quiero agradecer a Fabián Doman (el primer conductor del programa) que siempre confió en mí. A los productores ejecutivos, a todos ustedes que son amigos, pero por sobre todas las cosas a Dios porque él es el verdadero arquitecto de mi vida. Dios existe, está y lo tengo muy dentro mío. Sé que si voy a caminando a la par de él todo va a salir bien", concluyó.

La otra despedida

Luego de 28 días en el panel, Alfano también se despidió de la pantalla aunque en su caso será momentáneamente. Tras asegurar que se tomaba unos días para descansar, la actriz reveló que muy pronto volverá a estar en el piso. "Sinceramente la he pasado muy bien. Yo voy y vuelvo como las olas del mar y me gusta bañarlos con mi brillo", remató aunque no especificó cuándo será su vuelta.

