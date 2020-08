Roxana Carabajal, tras ser detenida por enfrentarse a la policía: "Solo nos estábamos defendiendo" Crédito: Captura de pantalla

El martes, Roxana Carabajal fue arrestada por defender a tres chicos que estaban jugando a la pelota en la puerta de su casa. Acusados de romper la cuarentena, un móvil policial se hizo presente en el lugar y tras una fuerte discusión, la folclorista fue detenida por resistirse a la autoridad. Luego del escándalo, y pasar unas horas presa, la sobrina de Peteco Carabajal fue liberada y apuntó directamente contra la policía de Santiago del Estero.

"Voy a contar con total sinceridad lo que ha sucedido. Esto ha sido producto de una fuerza que está haciendo abuso de poder en nuestra tierra. Yo he puesto mi voto de confianza a este Gobierno y hay cosas que no se están cumpliendo. Apunto directamente a las fuerzas policiales por la manera tan inhumana que nos están tratando a todos los santiagueños", expresó la cantante en Fantino a la tarde.

Indignada por la "desmesura" con la que actuaron los efectivos de su provincia, Carabajal negó haber querido "chapear" con su apellido. "Estamos acatando ordenes de un protocolo y de un artículo 205, y hemos visto en carne propia que no se está cumpliendo este protocolo. Nos han llevado detenidas por defender al hijo de mi compañera [Sandra Frías], juntas hacemos el arte y la cultura en Santiago del Estero. En ningún momento hemos querido chapear con nuestro apellido porque soy incapaz de mezclar las cosas, y menos con algo tan turbio", señaló.

Y enseguida, contó con lujo de detalles como fueron los hechos. "Eran tres vecinos que estaban tirándose la pelota de casa a casa porque acá las calles son muy estrechas. De golpe apareció la policía, era un operativo comando como si fuéramos delincuentes. Han dicho que ellos vinieron a advertir que eso no se podía hacer y eso es mentira (...). Ellos no nos querían dar ninguna información y se los querían llevar, así de una. Con todos los casos que están ocurriendo nos asustamos", confesó.

"Nos han llevado detenidas, pero no se muestra como esos oficiales maltrataron a mi compañera de una manera brutal. Nosotras solo nos estábamos defendiendo y pidiendo el derecho de saber qué estaban haciendo con los chicos. Es lo que muestran las imágenes. Los chicos también fueron detenidos", agregó molesta.

Mientras aseguró que una vez detenidas no se llevaron a cabo los protocolos que ellos mismos le exigieron a los jóvenes que estaban jugando al fútbol, expresó: "Más allá de que somos conscientes de lo que está sucediendo, si les cuento lo que hemos vivido adentro estando presas... Tanto en la escuela de policía y en el liceo policial, donde nos tuvieron detenidas, este protocolo que exigen para afuera no se cumple, hemos estado durmiendo con once mujeres más en cuatro colchones, todas apiladas, entonces vamos a ser realistas de cómo son las cosas", denunció enojada.

"Estamos pidiendo que sean un poco más humanos con nosotros. Somos conscientes de lo que está pasando a nivel mundial, pero pedimos humanidad del servicio policial de Santiago del Estero. Nosotras nos dedicamos al arte, a la música, a dar felicidad. ¿cómo vamos a querer reaccionar así sin motivo?", comentó.

Por último, y tras agradecer a todos aquellos que la han ayudado a recuperar la libertad, Carabajal confesó que no sabe cómo seguirá la causa. "No sé cómo seguirá esto. Me siento tranquila de estar dando este mensaje de verdad, desde mi tierra", finalizó.