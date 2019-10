La particular reconciliación de Moria Casán y Silvina Luna

Moria hizo las pases con Silvina Luna en el programa de este martes Crédito: Instagram

Luego de la sorpresiva renuncia de Silvina Luna a Incorrectas, por América, Moria Casán arrancó su programa contando que Silvina la había llamado para decirle que había soñado con ella. "Me dijo que se sentía mal porque tuvo vergüenza", aseguró Moria. "Está en un momento muy vulnerable y si así es, lastiman cosas aunque no sean para lastimarla. Le dije: Luna, te entiendo y te doy la derecha porque a mi hija Sofía Gala le caés bien y eso es raro. Debés tener algo porque concuerdan. Sos encantadora".

Y enseguida puso al aire a Silvina Luna, en comunicación telefónica. " Antes de que sigan hablando quiero aclarar que no di ninguna nota y no dije nada. Me llamaron de muchos medios y programas pero no hablé con nadie ni lo voy a hacer. Solo tengo que agradecer. Me divertí mucho en Incorrectas, aprendí un montón en ese año y medio y me quedo con el mejor recuerdo. No soy una persona que critico, prefiero halagar. Y me voy del programa agradecida, te respeto Moria. El viernes me sentí incomoda (durante una entrevista con una nutricionista) y me levanté y me fui y no fue de mal educada sino que me sentí mal y se me caían las lagrimas".

Silvina confesó que esa fue la gota que rebalsó el vaso. "Fue el puntapié de algo que venía procesando. Cumplí un ciclo hermoso y hoy tengo energías que apuntan a otro lado. Tiene que ver con momentos de cambios y está bueno buscar otras experiencias. Creo que ya di lo que tenía que dar y quiero probar otras cosas. Quiero irme bien de Incorrectas porque fue hermoso y de mucho aprendizaje. Había cortocircuitos que fui sintiendo", explicó Luna.

Silvina Luna contó que necesitaba cerrar su ciclo en Incorrectas

Y entonces Moria la retrucó: "No era así pero te agradezco que hayas dado la cara. Los programas tienen que servir para hacerte bien. Te doy una sugerencia: tratá de que la catarsis sea balsámica para vos. El lugar de trabajo tiene que ser para relajar. Sé que estás en un momento de introspección y te entiendo".

Y así hicieron las paces Moria y Silvina. Aclarados los mal entendidos y todos amigos.

Pero la amistad duró lo que el programa porque se cruzaron chats entre Silvina y Ángel de Brito, quien asegura que ella habló mal de sus compañeras. ¿Quién miente? Moria, fiel a su estilo, mandó a Silvina al psicólogo antes de decirle que la quiere mucho. Así están las cosas.