Tras sus polémicos dichos sobre la maternidad, Mina Bonino aseguró que la está "pasando mal" Crédito: Instagram

19 de marzo de 2020 • 14:49

Desde Madrid, donde está viviendo desde hace un tiempo con su pareja Federico Valverde , futbolista uruguayo que juega en el Real Madrid , Mina Bonino habló de sus días en cuarentena y sus polémicos dichos sobre la maternidad en Intrusos .

"Hace 9 días que estamos encerrados, ya miramos todas las series de Netflix. Encima está mi mamá, imagínense pobre Fede, aguantando a la suegra", comenzó a relatar, con tono gracioso, la periodista vía Skype.

Sentada desde el living de su casa madrileña y, muy preocupada por la situación desatada a partir de la pandemia de coronavirus, Mima contó cómo están viviendo el aislamiento en familia: "Solo salimos para ir al supermercado. Fede ya no está yendo a entrenar. Dijeron que esto puede durar hasta dos meses". En cuanto a cómo hace con los controles médicos de su bebé recién nacido, aclaró: "Si es de suma urgencia, el pediatra viene a verlo a casa. No saben como viene, todo vestido como un astronauta".

"Cada vez que prendo la tele es un muerto más. Acá en Madrid ya hay 800 muertos (...). Viendo la situación les diría que no salgan de sus casas. Es importante tener conciencia. Quizá a nosotros, que tenemos buena salud, no nos afecte si nos contagiamos pero sí a nuestros abuelos o padres", reflexionó intentando llevar un mensaje a todos los argentinos.

Tras asegurar que en España las medidas de prevención se tomaron muy tarde, la expanelista del ciclo de América comentó una situación que vivió su padre y hermana cuando volvieron de Madrid, el fin de semana pasado. "Vinieron a visitarme y ya volvieron el sábado. El vuelo se retraso porque había una mujer que empezó a toser. La bajaron del avión y la llevaron a internar, no se quería bajar. Cuando llegaron, se fueron a sus casas a hacer la cuarentena y cada dos días van del Ministerio del Interior para verificar que estén cumpliéndola", explicó.

Sobre la maternidad

Hace unas semanas, Bonino sorprendió con un fuerte posteo en sus redes sobre la maternidad . Madre de Benicio, que mañana cumple un mes de vida, declaró que "la maternidad es una mierda" y contó lo mal que la está pasando en el posparto.

"Quizá me expresé mal, el posparto es una mierda. Fueron días agotadores. No me lo imaginé así, pensé que iba a ser cansancio físico al no dormir pero mentalmente me agotó. Lo amo [en referencia a su hijo], me encanta y lo elegiría mil veces, pero es muy difícil. Tengo muchas emociones juntas y encontradas. La estoy pasando mal", afirmó mientras amamantaba al pequeño.