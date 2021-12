TV: la pelea de Silvio Soldán con Mariano Grondona y María Leal íntima

Momentos inesperados, revelaciones e historias del pasado que todavía repiquetean en la cabeza de sus protagonistas. En la penúltima semana del año, la televisión es capaz de sorprender al espectador desprevenido. En La 1-5/18 tomaron la buena decisión de sazonar su esquema habitual con apuntes de la realidad social, sin caer en golpes bajos pero también sin hacer concesiones. De esta manera, la telenovela ganó en profundidad dramática, al mismo tiempo que se volvió un espejo en el que más de uno podrá mirarse. Silvio Soldán pasó por Debo decir y un comentario de Luis Novaresio despertó una herida del pasado que nunca se cerró . Y con la confianza de estar charlando con una amiga, María Leal le confesó a Moria Casán detalles inéditos de su vida sentimental.

La ficción bien entendida

Esta semana, la novela La 1-5/18 ganó en profundidad dramática

Cuando se estrenó a finales de septiembre, La 1-5/18 se perfilaba como una fiel exponente de culebrón vernáculo, con amores prohibidos, relaciones cruzadas y todos los elementos de un buen melodrama. Sin embargo, con el correr de los capítulos, el programa comenzó a incorporar elementos de la realidad social como motor de la acción.

En la última semana, la desaparición de una chica puso en vilo al barrio como así también un caso de violencia de género, que se venía insinuando hasta que explotó. Y ahí la lucidez de los guionistas para repartir las distintas posturas de la sociedad entre los personajes protagonistas, con sus peleas internas, sus contradicciones y su deseo de justicia. Nada forzado, y sin traicionar los códigos de la ficción. Un ejemplo de cómo convertir un producto pasatista en vehículo para transmitir un mensaje necesario, sin solemnidad ni imposturas, pero de una fuerza contundente.

Soldán y la pelea menos pensada

Silvio Soldán recordó una vieja pelea con Mariano Grondona

El paso de Silvio Soldán por Debo decir permitió recorrer una vez más una de las trayectorias más prolíficas que ha dado la televisión y la radio argentina. Entre el permanente homenaje y la búsqueda de aquello no dicho, Luis Novaresio y el resto de los invitados escucharon, se rieron y se emocionaron con las anécdotas del conductor. Cada respuesta tuvo su encanto, de Silvia Süller a Giselle Rímolo pasando por el mito del pelo, pero un recuerdo en particular llamó la atención a los presentes: su pelea con Mariano Grondona.

Precisamente fue por la madre de su hijo Silvio, con la que ya no tiene vínculo, el conductor aventuró una situación hipotética: “Si ahora entra Silvia ¿te darían ganas de decirle algo? Igual, tranquilo, porque no va a pasar”. Y todos se quedaron en silencio cuando el invitado respondió: “Un día me lo hicieron en un programa muy importante, el de Mariano Grondona. Terminaba Chiche Gelblung con Silvia, y yo estaba sentado frente a Mariano. Ellos se comunican al aire, y de repente Chiche dijo que venía con Silvia. Me levanté y me fui porque me pareció una traición”.

Leal a sus principios

María Leal habló con Moria Casán esta semana y abrió su corazón como nunca antes lo hizo públicamente

Cuando parecía que la tele de 2021 ya no daba mucha tela para cortar, María Leal salió de su ostracismo mediático y se confesó como nunca antes frente a una Moria Casán en estado puro. Ambas actrices comparten la nueva versión teatral de Brujas, como así también interminables charlas de camarín. Y como no podía ser de otra manera, la conductora de Moria es Moria decidió llevarlas al living de su programa de elnueve.