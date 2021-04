TV Nostra: Jorge Rial reveló el audio de Horacio Cabak pidiéndole disculpas

Las ramificaciones del escándalo por las pruebas de infidelidad que la mujer de Horacio Cabak sacó a la luz se extendieron en el mundo del espectáculo, la farándula y los medios. Como todos, de una manera a otra, salieron a opinar sobre el tema el conductor y modelo se defendió fuerte, mientras repetía una y otra vez las disculpas para su esposa e hijos.

Uno de los periodistas que quedaron en la mira de Cabak fue Jorge Rial, porque entendió que fue alguien que “disfrutó cuando yo estaba en terapia intensiva” con Covid-19.

“No tengo nada personal con Cabak, creo que habré cruzado dos palabras con él en algún desfile en algún momento de mi vida, somos solamente compañeros de empresa. No hay ni amistad ni enemistad”, aclaró Rial al inicio del TV Nostra del jueves, para luego contar que se había comunicado con él: “Nobleza obliga, tengo que decir que ayer a la noche me mandó mensajes. Como llego a casa y me desconecto recién los ví hoy a la mañana. Ahora me manda un audio, y abajo me pone: ‘No considero a este audio de carácter privado, por si hiciera falta aclararlo’. ¿Qué significa esto? Que me está dando el ok para ponerlo al aire, él mismo me lo dice”.

A continuación, el conductor puso al aire el mensaje de un Horacio Cabak arrepentido: “No voy a hablar más del tema por eso no estoy en este momento en Polémica (en el bar). Estoy en una situación que nunca había vivido, estaba dolido con respecto a que me llegó un comentario tuyo que entendí que se refería a mi persona. Por eso dije eso al aire. Te subí a un ring en una situación en la que no tenías que estar, no era tu pelea. Mala mía. Ayer escuché lo que dijiste y en muchos aspectos tenés razón. Reitero, me hubiera gustado decirlo en Polémica, pero como no voy a hablar del tema no estoy. Te mando un abrazo”.

Luego de reconocerle la actitud, lógicamente Rial reafirmó que el conductor tiene las puertas abiertas de su programa: “El quería hablar conmigo, pero yo le expliqué que personalmente hablo con amigos míos. Que este tema empezó en los medios y hay que dirimirlo en los medios. No creo en esa cosa de: arrancamos en los medios, después reculamos, vamos a lo privado y nos sentamos a tomar un café. Es más, le dije, ‘si querés venite al programa al que vos te sumaste a denostar, sentate aquí y charlamos abiertamente’”. Considerando que Fernando Burlando prepara una cautelar para que no se vuelva a hablar del tema en los medios, la visita deberá ser en breve. O nunca.

