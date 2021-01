Invitada en el programa Los Mammones, Soledad Fandiño contó una desopilante anécdota del día en que se emborrachó junto a su pareja en la casa de Rubén Blades Crédito: Captura de video/ Wikipedia Commons: Gage Skidmore

Soledad Fandiño estuvo invitada en el ciclo Los Mammones (América) y recordó una desopilante anécdota que ocurrió hace unos años en la casa de Rubén Blades. La actriz y conductora reveló que el cantautor panameño la recibió en su hogar durante unos días junto a su expareja, René Pérez, pero ella bebió demasiado vino durante la cena: "Fue una vergüenza total".

Consultada por Jey Mammon por la vez que pasó mayor vergüenza en su vida, Fandiño fue sincera sobre la noche que jamás podrá borrar de su memoria. En 2014, la modelo estaba en pareja con el cantante Residente, y ese mismo año fue madre de su hijo Milo. Fue en el marco de las giras del artista que pararon unos días en la casa de Blades, quien gentilmente los hospedó en su hogar.

"Estábamos con René en Nueva York y Rubén nos dice: 'Tengo una habitación de huéspedes nueva, la terminamos de decorar hace poco con mi mujer'", relató. "La mujer es una divina; el cuarto todo decorado en colores pastel, y nos dijo que nos sintamos como en nuestra casa", continuó.

Luego relató que, durante la cena, Blandes tocó varias canciones y le contó que próximamente iba a lanzar un disco de tangos: "Me cebé más todavía, yo re orgullosa de Argentina. Pedí más vino tinto; René no estaba tomando, solo tomábamos Rubén y yo. Terminamos, él se fue a la habitación con su mujer y nosotros a la de huéspedes color pastel".

Entre risas, Fandiño reconoció que empezó a sentir los efectos del alcohol cuando llegó a la habitación: "Me pongo el pijamita, me tiro en la cama y duré dos segundos. Empecé a gritar 'me muero, me muero', una cosa tremenda, sentía que se movía todo. Era el Titanic hundiéndose".

La conductora de Santo Sábado (América) confesó que se descompuso "como nunca en su vida" y vomitó toda la noche. "Obvio que le dije a René que no diga nada. Limpiamos todo y quedó impecable. Parecía la escena de un crimen", bromeó.

El fin de la anécdota culmina con otro blooper de la modelo: "Al otro día, bajamos despacito para que ni nos vea. Voy bajando y me tropiezo en la escalera; caí con una patada voladora que despertó a Rubén y salió asustado a preguntar: '¿Qué pasó?'. Fue una vergüenza total".