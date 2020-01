Verónica Lozano hablaba de inseguridad en su programa y ocurrió un robo en vivo

Mientras la conductora hablaba con algunos vecinos de Aldo Bonzi sobre la inseguridad, ocurrió un robo en vivo Crédito: Captura de Video

Verónica Lozano vivió un inesperado momento en su programa Cortá por Lozano: la conductora estaba escuchando atenta los testimonios de algunos vecinos de Aldo Bonzi -localidad del partido de La Matanza- sobre los hechos de inseguridad que padecen diariamente y, justo en ese momento, ocurrió un robo en vivo. Un hombre denunció que un delincuente se llevó su auto, luego de apuntarle con un arma para obligarlo a salir del vehículo.

El cronista Heber Ybañez estaba entrevistando a algunos vecinos cuando, de pronto, un hombre apareció en escena diciendo que le habían robado el auto. "Vero, esperame un segundo. Acaban de robarle a alguien en este mismo momento, dejáme ver qué pasó", le informó el movilero a la conductora. A los pocos minutos el hombre confirmó lo sucedido: "Sí, fue recién, en la esquina. Bajé a comprar algo y en un segundo me robaron el auto. Me apuntaron con un arma y me obligaron a entregar el auto".

El momento en que ocurrió el robo en vivo en el programa de Verónica Lozano - Fuente: Telefe 01:49

Video

Atónita por lo ocurrido, Lozano comentó: "A ver si entendemos, estábamos cubriendo un robo que ocurrió hace unos días, con testimonios de vecinos que vivieron experiencias horrorosas, y al señor Miguel lo acaban de robar, en vivo, a cien metros del móvil".