En el marco del paro general organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) por las medidas planteadas por el presidente Javier Milei, se hicieron diversos análisis al respecto. Mónica Gutiérrez hizo lo propio como invitada al ciclo A la Barbarossa (Telefe) desde su hogar, aunque la atención se la llevó el blooper de su esposo al pasearse de fondo y desnudo ante las cámaras. Pero con el trascurrir de las horas, se dio a conocer otra llamativa situación ocurrida durante la conexión, que muchos califican como un fenómeno paranormal por un movimiento “fantasma”.

El 24 de enero, la pantalla de Telefe se dedicó durante la mañana a analizar el paro y dejó la perlita televisiva de la semana, quizás del mes, cuando Alejandro Gawianski salió de su habitación totalmente desnudo y tapando sus partes íntimas con una tablet. El problema fue que mientras él se lanzaba sin medir las consecuencias, su pareja Mónica Gutierrez realizaba una comunicación en vivo, por lo que las imágenes recorrieron las redes sociales. Como era de esperar, se volvió viral.

La reacción de Verónica Lozano -quien reemplaza temporalmente a Georgina Barbarossa en la conducción- ante el blooper llevó a la periodista a tener la misma postura, al utilizar la risa para sobrellevar la situación. Lo cierto es que el Zoom llevó a los televidentes a ver otra particular situación sucedida casi en el mismo momento, que en ese entonces pasó desapercibido.

Cerca de las 9:45 de la mañana, mientras Mónica analizaba el paro, Verónica la escuchaba atentamente y su figura aparece en el extremo superior de una pantalla dividida entre ambas e imágenes de la movilización. Pese a tener un espacio pequeño, se observa que la conductora no realiza movimientos ante su escucha, pero un vaso de vidrio colocado a su derecha se mueve notoriamente de su lugar hasta que es alineado detrás de otro.

Las preguntas en redes sociales fueron diversas al ser detectado este extraño movimiento. Evidentemente, no fue corrido por Lozano, ya que en ese instante mantiene sus brazos inmóviles sobre la mesa y en pantalla no aparece alguien que pueda hacer lo propio. Asimismo, se puede observar que la conductora no notó lo sucedido. Lo cierto es que estas dos cuestiones llevó a los usuarios de X a buscarle una explicación y consignarlo como un fenómeno paranormal.

Vero Lozano fue protagonista de un particular fenómeno (Captura video)

“¿Nadie va a hablar de que a Vero Lozano se le movió el vaso solo?; “¿Y del vaso de Vero Lozano que se mueve solo? ¿Nos hacemos los bolud...s?”; “Y nadie alertó sobre el vaso de Vero Lozano que se mueve mágicamente” y “Decime que viste como se mueve solo el vaso de Vero Lozano jaja pasan muchas cosas en pocos segundos”, fueron algunos de los comentarios.

Vero Lozano habló del boopler con Mónica Gutierrez (Captura X)

Por su parte, la conductora sí tuvo una reacción en redes sociales sobre el blooper de Mónica, a quien le agradeció por tomárselo con humor, pero aún no se refirió acerca de la otra situación que ocurrió.