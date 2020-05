Xipolitakis y Naselli, cuando aún eran una pareja en el programa de Susana Giménez Fuente: Archivo

Desde hace poco más de un año, cuando nació Salvador Uriel, Vicky Xipolitakis se convirtió -según sus propias palabras- en una mamá 25 horas al día. Tras haberse divorciado del papá del bebé, Javier Naselli, la vedette lleva adelante un juicio por alimentos que en las últimas horas sumó un nuevo capítulo.

Mientras ella transita la cuarentena por coronavirus junto a dos amigos , su abogado Martín Francolino reveló detalles de cuánto gana Naselli en Hay que ver , el programa que conducen Denis Dumas y José María Listorti en elnueve . En dicho segmento, el letrado dio detalles de los ingresos mensuales y del patrimonio del empresario.

Francolino mencionó una cifra que dejó a todos boquiabiertos: " Naselli gana 500.000 dólares por mes ". Entre sorprendidos y shockeados, tanto los conductores del ciclo como los panelistas quisieron corroborar si esa cifra era un ingreso que el banquero percibía por mes o al año.

El abogado de Vicky Xipolitakis, Martín Francolino, en el estudio de Hay que ver 01:25

Tras aclarar que Naselli es vicepresidente senior del UBS Investment Bank en Nueva York, el letrado explicó que llega a esa cifra mensual por los activos y las comisiones que maneja. Luego, Francolino enumeró los bienes de lujo de los que dispone el ex de Xipolitakis: "Tiene una casa en The Hamptons, una casa en Palm Beach, un departamento en el barrio Tribeca de Nueva York), autos marca Ferrari, Mercedes Benz, negocios de Panamá y hoteles".

Javier Naselli y Victoria Xipolitakis en una de las primeras apariciones de su hijo Uriel Fuente: LA NACION

En el vivo, Francolino sostuvo que toda la información patrimonial del ex de su cliente fue ampliada en la demanda de compensación que presentó. Y agregó que Naselli deposita $ 50.000 por mes, que es lo que dispuso la Justicia. Pero además, le exigió al banquero que pagara la mitad de los 1.750 dólares al mes de los alquileres, el 50 por ciento de la medicina prepaga, los impuestos y "un montón de cosas" que el banquero no estaría pagando, según el abogado. "Como el alquiler [del departamento donde vive Xipolitakis] no se paga, el dueño inició una demanda de desalojo", afirmó.

Hacia el final de la entrevista, Dumas quiso saber por qué si Naselli, efectivamente, tiene un patrimonio como el que describió Francolino no se hace cargo de la manutención de su hijo. "Porque no quiere, por eso estamos en juicio", sentenció el abogado.