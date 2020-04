La ternura de Vida Bublé cuando invadió la transmisión del vivo de sus papás. Crédito: Instagram

22 de abril de 2020 • 01:03

Como prometieron apenas comenzada la cuarentena, cada tarde Luisana Lopilato y Michael Bublé entretienen a sus miles de seguidores a través de transmisiones vía Instagram. Algunos días cuentan detalles de su vida en pareja, otros cocinan o hacen gimnasia. Siempre con la intención de aportar algo para sus fans, más allá de la monótona lectura de mensajes.

Sin embargo, el martes sucedió algo inesperado. Como siempre tratándose de un vivo, cualquier situación por insólita que parezca puede ocurrir, y en el caso de Michael y Luisana fue la aparición de su hija Vida.

La pareja siempre ha sido muy celosa de su intimidad, y a excepción de cuando tomó estado público que su hijo Noah tenía cáncer de hígado como también su rápida recuperación, por lo general Bublé y Lopilato han elegido no exponer a su familia. Sin embargo, la cuarentena puede dar por tierra cualquier precaución, especialmente cuando una nena de casi dos años (Vida nació en julio de 2018) insiste en pasar un rato con papá y mamá.

"Vení bebé" la arengó mamá, el papá se sumó pero advirtiendo en perfecto castellano (idioma dominante en casa de la familia Bublé-Lopilato): "Cuidado con eso que es peligroso". En segundos, la pequeña se sumó a la transmisión y acompañó a su padre cantando Señorita , el hit de Shawn Mendes y Camila Cabello.

La participación de la más pequeña de la familia continuó bailando con su padre al ritmo de "I Like To Move It". Llamó la atención que la canción preferida no fuera algún éxito de su padre, pero bueno, ya dicen que en casa de herrero...