20 de noviembre de 2019 • 17:26

A seis meses después de haber contraído matrimonio con Martín Rojas, y tras varias semanas de especulaciones sobre un posible embarazo, Virginia Gallardo decidió terminar con los rumores y confirmó en las redes sociales que está esperando su primer hijo.

La actriz de Polémica en el bar dio la feliz noticia a través de un posteo en su cuenta de Instagram: "Bueno, dado que tengo mucha gente preguntando y eso solo demuestra el respeto y el cariño que me tuvieron siempre. ¡Sí, vamos a ser padres! Por primera vez, no sé bien qué decir; solo que nos explota el corazón de amor y felicidad. Gracias a todos", escribió junto a una emotiva foto en la que se la ve a ella y a su marido haciendo un corazón con sus manos, a la altura de la panza.

Si bien el rumor se había instalado en los medios desde hace tiempo, la vedette no quiso confirmarlo hasta que se cumplieran los tres meses prudenciales en un embarazo. "Hoy en Intrusos hablaban que estaban mirando Polémica en el bar ayer y todos coincidían en que podrías estar... No digas nada porque hay que esperar al tercer mes y todo. El cuerpo no sabe mentir, así que...", deslizaba Mariano Iúdica hace algunas semanas, avivando las especulaciones.

Enigmática, aunque sin poder ocultar su felicidad, Gallardo expresó: "No voy a decir nada. Yo no miento". Pero el tema no quedó ahí. Si bien el conductor no quiso insistir, al momento de hacer una publicidad de un protector solar deslizó otro comentario que acrecentó aún más las sospechas: "Para que no gastes el frasco entero cuando estés con toda la panza grande para broncearte.", lanzó sonriendo.