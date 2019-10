Viviana Canosa se refirió al rumor que la une sentimentalmente al candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández Crédito: Instagram

21 de octubre de 2019 • 13:40

Hace tres meses que Viviana Canosa y Alejandro Borensztein están separados, pero recién lo blanquearon en los últimos días. Tras 8 años de relación con algunas intermitencias en el medio (el año pasado estuvieron distanciados unos meses), la periodista habló sobre su momento personal y también sobre los rumores que la vinculan con Alberto Fernández.

"Fue doloroso, por suerte ya pasaron tres meses. Cuando querés salvar una familia y lo dás todo, es doloroso y cruel. Me agarra en un momento que ya solté, pero siempre hacés todo para salvar, sobre todo cuando tenés un hijo. Yo pensé que no me afectaba tanto el tema de la maternidad y claramente en esta segunda etapa sí. Nos divorciamos hace un año y medio, lo intentamos de nuevo después de cinco meses y después fuimos y vinimos. A veces no se tiene que ir el amor para que te separes", arrancó la conductora de Nada personal desde un móvil de Involucrados.

En cuanto a los motivos que los distanciaron como pareja, Canosa habló de incompatibilidad: "La llegada de mi programa de tele, volver a estar expuesta otra vez, con horarios muy difíciles con la radio, con la tele. Cuando yo llego a mi casa, duermen. Cuando me levanto, preparo el desayuno, llevo a Martina al colegio y después vengo a la radio; la verdad que mi vida es muy intensa ahora. Me di cuenta que las cosas no funcionaban", confesó.

Y si bien asegura que tiene un buen vínculo con su ex, la periodista explicó que al principio fue difícil. "Terminamos bien y terminamos mal. Es una frustración terminar pero ya pasaron tres meses, ahora estamos bien. Vamos a ser familia toda la vida por Martina. Me alivió también que se dijera porque cuando vienen los políticos al programa me dan mensajes para Alejandro y yo ya no sabía cómo disimular eso", contó, entre risas.

En cuanto a cómo tomó su hija Martina la noticia, Canosa expresó: "Hablamos siempre con la verdad, por más que sea dura. El otro día me dijo que yo no me puedo enamorar ni tener novio de nuevo. Está todo blanqueado. Tengo la mejor relación con la familia de Ale, todos somos una familia. Yo soy una gran peleadora de la familia y los afectos, pero entendí que se terminó un ciclo y lo mejor que me dejó Ale fue a Martina", señaló emocionada.

Enseguida, se refirió a los rumores que en las últimas horas la vinculaban sentimentalmente con Alberto Fernández. "Eso me causó mucha gracia y, a la vez, mucho dolor. Me dio entre vergüenza ajena y mucha incomodidad. Lo siento como una campaña sucia o algo así, me parece raro. Cuando me echaron de Canal 9 fue una campaña del kirchnerismo, y por eso me quedé sin laburo durante 6 años... Yo invito a [Mauricio] Macri tanto como a Fernández, invito a todos los candidatos y genero un vinculo con todos, tengo buena onda con todo el mundo. La verdad que me extrañó, y más cuando vi que venía de un troll, que tenia 4 seguidores y me tenía bloqueada", expresó indignada.

"¿Por qué me tengo que comer este garrón? Si soy una mina que laburo hace 30 años, me rompo el alma. Siempre que me va bien, alguien me quiere complicar. Estando embarazada, quedándome sin laburo, fue el peor momento de mi vida y por no aclarar la pasé peor. Así que ahora contesto la verdad, me da mucha vergüenza, mucho pudor (...). Cualquier cosa pueden inventar. Aparte esto me complica porque yo estoy buscando novio, chicos", lanzó a modo de broma para descomprimir la situación.

Frente a la pregunta de si la política había afectado su matrimonio, la conductora de elnueve reflexionó: "La política se metió en nuestra casa hace mucho tiempo. Se metió hace 6 años cuando me quedé sin trabajo porque Ale trabajaba en Clarín (...). Es una casa en la que se habla de política, yo tengo que entrevistarlos a todos, no puedo solo escuchar una campana".

Por último, y tras confesar que padeció la época kirchnerista, aclaró que ya no le tiene miedo a nadie: "Me impacta cómo te pueden hacer una campaña sucia en un minuto, pero yo no tengo nada que ocultar. Ahora no le tengo más miedo a nadie. En su momento, callarme fue peor. No conté la verdad porque estaba embarazada. La época kirchnerista la padecí, espero que ahora no me la hagan padecer los macristas. Que gane Espert", lanzó entre risas. Y luego agregó: "Ya no le tengo miedo a nadie, que gane el que tenga que ganar y a mí que me dejen conseguir un novio tranquila".