Viviana Canosa se despidió de la pantalla de Eltrece y explicó por qué adelantó su salida: “Estoy muy triste”

Este jueves marca el final de Viviana en vivo, el programa conducido por Viviana Canosa por la pantalla de eltrece. A pesar de ser jueves, el programa comenzó, como cada viernes, con un resumen de lo que ocurrió en el país durante la semana y luego, sí, la conductora comenzó a despedirse de la audiencia con su característico estilo.

“Lo que me llevo es el amor de todos. Después haremos una despedida... Quiero empezar el programa como lo hacemos todos los días”, comenzó diciéndole a su público. Luego, explicó a qué se debió su ausencia en los últimos días: “El lunes salí del streaming, comí sushi y me cayó mal, porque estaba muy estresada. Ese día me sentí muy mal, al siguiente no vine y después me sentía rara, angustiada, triste... Y bueno, es un duelo que uno va atravesando. Sin dramatismo, eh... Me sentí mal y falté”.

Viviana Canosa adelantó su salida de la pantalla de eltrece

La conductora explicó luego que había evaluado la posibilidad de dar por terminado el ciclo sin despedirse de los televidentes. “Sentía que no tenía la fuerza suficiente, o la entrega... Este programa es tan artesanal que cada noche hablo con el productor, lo armo, mando tapes, información... Cuento con la ayuda de todo el canal, pero es un programa muy de mi entraña y de mi cabeza; es muy de autor. Y empecé a sentir que no tenía más fuerzas”, explicó.

Pero luego cambió de opinión: “Cené con mi hija la noche anterior y sentí que no podía estar triste, porque no me lo merezco. Tengo una vida hermosa. Así que, solo puedo decir gracias”.

“Ya saben más o menos por qué se termina... ¿Viste cuando tenés el celular con diez de batería y no tenés cargador? Voy a dar todo lo que puedo. Siempre doy todo lo que puedo y más, y cuando el cuerpo me va a avisando que ya está, ya está“, indicó luego, para explicar por qué decidió dar por terminada su participación este jueves y no la semana próxima, como estaba previsto.

Canosa indicó que habló con el gerente de contenidos del canal, Pablo Codevilla, para coordinar su salida adelantada y que les contó a sus panelistas su decisión el mismo miércoles. “Les resumo lo que pasó: el canal quería un programa y yo quería otro. El canal quería un 80 por ciento de espectáculos y 20 de política, y yo al revés. Lo que pasa es que me enteré al aire”, reveló luego, sobre los motivos por los que su presencia en eltrece no resultó del todo armónica.

Viviana Canosa: "No es por el rating, es que el canal quiere una cosa y yo otra” Captura de pantalla

Sin embargo, aclaró: “Pero la vida da muchas vueltas y yo me quiero ir con mucha alegría y mucho agradecimiento. Los trapitos sucios se lavan en casa. Es un laburo, es una experiencia. Pasaron muchas cosas y quiero seguir siendo la mina plena, contenta, feliz... Me gusta laburar con mucha paz y tranquilidad y las cosas no se dieron como esperábamos de ambos lados. No es por el rating, es que el canal quiere una cosa y yo otra”, afirmó.

“No hubo portazos ni nada de eso. Estoy muy triste por irme del canal. No es que digo: ‘¡Qué bueno! ¡Me voy!’. Cero. Sí siento que es una mochila pesada cuando no se ponen de acuerdo las partes. Pero es como un matrimonio, una relación de cualquier tipo. No quiero que sea un drama, porque este canal me va a volver a llamar y voy a volver; o no. No importa. Yo me voy bien de los lugares de los que me voy“, reforzó.

Y explicó: “Aprendí con los años que uno tiene que estar cómodo. Y no solo en un trabajo, en la vida, en una relación, en un vínculo de pareja. A veces, tomar una decisión es incómodo, pero cuando es lo más sano para los dos, es lo mejor. Eso lo hago en mi vida personal, y por qué no voy a hacerlo en mi trabajo. Seguramente el canal se va a organizar para armar la programación de acá al jueves, pero es lo mejor y lo más sano para todos”.

“Soy todo o nada”

Luego de hacer un repaso sobre los temas más candentes de la política y del mundo del espectáculo, la conductora finalmente se despidió de su público. “Gracias a todo el canal. Les quiero decir que me voy muy contenta. Que si hubiera sido tibia, este programa duraba cuatro años. Si hubiera dicho: ‘Bueno, listo. Hola Wanda Nara... ¡Cuatro años! Pero soy Viviana Canosa, y soy intensa, y me duelen las cosas que pasan, y hago denuncias, y políticamente tengo una postura y me planto“, indicó.

“Estoy agradecida con todos ustedes que me acompañaron y me acompañan. Recién miraba las redes sociales y son todas palabras de alegría. Pensaban que me iba a ir a las puteadas, que me iba a ir llorando, triste, desagradecida... Eso jamás. Con el canal no nos pusimos de acuerdo con lo que queríamos hacer, pero eso no quiere decir que me vaya mal, me voy bien. Le agradezco a Adrián Suar, a Pablo Codevilla, a Coco Fernández. Le agradezco a todas las personas que me trajeron y a todos los que entendieron que yo sentía que unos días más no podía estar”, agregó, en su discurso de despedida.

Viviana en vivo debutó el 10 de marzo de este año, por la pantalla de eltrece

Y finalizó: “Les quiero agradecer a mis compañeros por la pasión, por la paciencia, por el laburo. Y gracias a todos ustedes. La verdad es que fue una experiencia. Hace mucho tiempo que he decidido en mi vida ser feliz con lo que tenga, con lo que pueda, con lo que Dios me ponga en el camino. Yo soy todo o nada, los grises me cuestan mucho. Y siento que acá, con errores y con aciertos, lo di todo. Y en lo próximo que vaya a hacer también lo voy a dar todo, porque no sé vivir la vida si no es intensamente, con mi verdad y con causas justas y nobles. A todo lo que hice y todo lo que dije me lo banqué, le puse el cuerpo. Por eso les digo: si hubiera sido tibia hubiese estado tres o cuatro años. Recuerdo que alguien me dijo que me iba a quedar a vivir en eltrece”. Y entre risas, explicó: “Claramente, mi exmarido [Alejando Borensztein] no es la persona que más me conoce”.

El programa fue anunciado como una de las apuestas del canal para reforzar sus alicaídas tardes. Sin embargo, tal como explicó su conductora en el último envío, el ciclo nunca encontró su rumbo. Más allá del contenido artístico y periodístico, el programa tuvo su pico con la denuncia primero mediática y luego judicial que Canosa realizó contra una supuesta red de trata y corrupción de menores en la que involucró a varias figuras del mundo del espectáculo y a su escandaloso cruce con Mariana Fabbiani.

Según pudo saber LA NACION, tras la decisión de Canosa de irse antes de lo previsto, el canal decidió que el ciclo siga adelante, conducido por María Belén Ludueña. La esposa del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estará al frente del programa toda la semana que viene hasta que el 4 de agosto regrese a la pantalla el ciclo de entretenimientos Los 8 escalones, con su clásico animador Guido Kaczka primero, y luego con el debut de Pampita Ardohain en ese rol.