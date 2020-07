Ximena Capristo molesta por un pícaro diálogo entre Pampita y Gustavo Conti

A Ximena Capristo no le gustó un ida y vuelta entre su marido y Pampita Crédito: Instagram

Hace muy pocos días, Gustavo Conti fue invitado al programa de Carolina "Pampita" Ardohain. En el marco de esa entrevista, la modelo se divirtió preguntándole por qué le dejaba tantos emojis, como "fueguitos, bombitas y aplausitos" en algunas de las fotos que posteaba en su Instagram. Conti se divirtió mucho con esa pregunta y entre ambos se dio un divertido ida y vuelta. Pero a Ximena Capristo, su esposa, esa situación no le gustó en absoluto.

En una nota que brindó para el programa Confrontados , Capristo charló con Marina Calabró y le contó cuál fue su primera impresión cuando se enteró de esa nota: "No lo vi todo, pero vi demasiado, igual; me hubiese gustado ver menos y que él no se preste a esto". A la modelo no le gustó el tono de la charla entre Carolina y Gustavo, y consideró: "Me da la sensación de que Pampita le dejó la puerta abierta. Esto de que él le pone un comentario donde lo puede ver todo el mundo, ok, pero si se mensajearon por privado, no sé. Yo sé que ella es una mujer casada".

En ese momento el periodista Carlos Monti opinó que ahí hubo una "beboteada" y Ximena sonriendo dijo: "Sí, tal cual. A mí me dijeron que era una loca porque yo quería abrir la pareja, y que cada uno tal vez tenga un permitido. Y ahora que suceda esto y en televisión, quedo como una estúpida, no sé en qué situación estoy quedando".

En el último tramo de la entrevista, Capristo aseguró que en veinte años que lleva en pareja jamás fue infiel, aunque ella también recibe "un montón de mensajes que no anda contando en televisión". Más adelante, y sin querer revelar la fuente, Ximena sorprendió cuando dijo: "Me dice una persona que hubo como una charla de mensajes privados, pero él me lo negó".