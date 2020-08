The Hour: llega una imperdible serie británica sobre el periodismo y política

Romola Garai y Ben Whishaw en The Hour, la serie que lanzó la carrera de la guionista Abi Morgan, responsable luego de River y The Split

Después de casi una década finalmente se estrena en nuestro país The Hour, la excelente serie creada por Abi Morgan (River, The Split, cuya segunda temporada acaba de estrenarse en Flow) sobre el periodismo en la Inglaterra de los 50, la crisis del canal de Suez y el mundo del espionaje. Como suele suceder con el universo de Morgan, esa serie de datos no son suficientes. Estrenada en la BBC en 2011, duró solo dos temporadas de seis episodios cada una y dejó a muchos de sus seguidores frustrados luego de su repentino final y las infinitas especulaciones sobre su continuación, que nunca llegó.

A la distancia persiste como una aguda mirada sobre la labor periodística en un período crucial de la historia británica: las ilusiones del Imperio parecen desmoronarse bajo el alicaído gobierno del primer ministro Anthony Eden, el conflicto con el Egipto del presidente Nasser alcanza su punto más álgido, y las tensiones de la Guerra Fría, con sus espías y conspiraciones, están a la orden del día (The Crown, más recientemente, volvió sobre este período oscuro de la historia británica). Sin embargo, las noticias han quedado rezagadas, los chismes de la corona y los anuncios de sociedad siguen siendo las líneas principales de todas las ediciones televisivas. ¿Qué hacer para cambiarlo? ¿Cómo convertir esa hora de noticias en la más importante del día?

Bajo las vestiduras de un thriller que incluye el asesinato de un catedrático en una estación del subte, la intervención de agentes del MI6 y un mensaje cifrado en un cigarrillo, The Hour se instala en las oficinas de la BBC en 1956, en el preludio del lanzamiento de un nuevo programa de noticias. Bel Rowley (Romola Garai) es la productora estrella, una mujer en un mundo de hombres, que resiste comentarios hirientes y suspicacias para llevar adelante esa hora de noticias con compromiso y profesionalismo. Su llegada fue parte de una batalla con las conservadoras autoridades de la emisora para aceptar a quien ella cree que es uno de los periodistas más prometedores de la nación, su mejor amigo Freddie Lyon (Ben Whishaw, A Very English Scandal). Freddy es sagaz y decidido, miembro de las clases sociales que ascendieron en la posguerra y pelean por un lugar en ese viejo mundo definido por los privilegios. Su relación con Bel, teñida de confidencias y tensión sexual, es una de las claves de la mirada de Morgan, que recorre sus matices con inteligencia y notable fascinación.

Pero no todo es perfecto. Además de las limitaciones editoriales de la cadena y las ambiciones y caprichos de Freddie, Bel debe lidiar con el nuevo conductor del programa, el sonriente y seductor Hector Madden (Dominic West). Madden ha llegado allí por vínculos familiares, y sus fallidos primeros días lo convierten en el blanco del sarcasmo de Freddie y de las preocupaciones de Bel. Sin embargo, es en esa dinámica triangular donde Morgan juega su mejor carta. No solo se trata de tensiones amorosas sino también de la gestación de una nueva mirada para el periodismo. Conseguir sortear las intromisiones del poder y las debilidades propias de un conformismo profesional arraigado para asumir el riesgo que supone hacer de The Hour el mejor noticiero. Los duelos verbales entre Bel y el secretario de prensa de Eden, el manejo de los corresponsales en Oriente de la especialista en internacionales, Lix Storm (Anna Chancellor), y la persistente vocación de Freddie por hacer del periodismo una labor significativa en un mundo de mentiras y confusiones resultan esenciales en la definición de The Hour, retrato de un era de crisis y transformaciones.

Los protagonistas de The Hour

Al igual que en River -disponible en Netflix- el universo de The Hour se enriquece a medida que los personajes ingresan en territorios insospechados. El misterioso crimen de Peter Darrall (Jamie Parker), un profesor universitario dedicado a elaborar los crucigramas para el Evening Post, coincide con la fiesta de compromiso de Ruth Elms (Vanessa Kirby), una joven de alcurnia hija de un miembro de la Cámara de los Lores. Freddie asiste a la fiesta para escribir sobre el compromiso pero nada sale como lo esperaba. La confesión de Ruth lo pone sobre la pista de ese asesinato, lo lleva a perseguir esa historia, a desplegar sus instintos, a volver a sentir el interés por la verdad detrás de las apariencias. En ese juego de secretos y componendas, la serie se tiñe del clima gélido y paranoico de la posguerra, plagado de agentes y sicarios, que define a ese nuevo periodismo como el extraño espejo de lo que sucede en las calles.

El estreno en TNT, esta noche, es la perfecta oportunidad para disfrutar de una de las excelentes creaciones de Morgan, de percibir la precisión en la escritura de los diálogos que recuerda a aquellas escritoras de la comedia de los años 30 como Dorothy Parker, dotadas de filosas réplicas e impagables observaciones. Morgan es digna heredera de ese pulso, su narrativa nunca se queda en la superficie y aquí da la mejor muestra de su pericia para seguir las pistas de un misterio sin desatender las emociones de sus personajes. "¿No te parece que Héctor se está encogiendo?", le pregunta Freddie a Bel mientras observa a su rival a la distancia, ese representante del viejo orden de cosas que tanto le gustaría derribar. El registro de ese riesgo, de ese impulso creativo, de esa difícil vocación resulta el mejor minuto en esa hora de televisión.

The Hour se emite todos los viernes, a las 23.30, por TNT Series.