Dalma Maradona habló por primera vez en televisión de la denuncia de Mavys Álvarez contra Diego y fue tajante

El final de un año y el inicio de otro representa, para muchos, una oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Esta no parecería ser una posibilidad para Dalma Maradona. Tras un 2021 cargado de polémicas, la hija del legendario futbolista argentino inauguró el 2022 con un duro cruce con Viviana Canosa. Para hablar sobre la escandalosa pelea y, también, referirse a la denuncia de Mavys Álvarez contra su padre, la actriz fue como invitada a LAM (América).

Cuando en diciembre, Ángel de Brito anunció que Los Ángeles de la mañana (eltrece) se terminaba, el pánico invadió a los fanáticos del mundo del espectáculo. Esto se debió a que, tanto el conductor como las panelistas, eran las fuentes principales de las mayores primicias sobre la vida de los famosos. Sin embargo, semanas después se supo que no era un final sino una simple mudanza. Así, el programa comenzó nuevamente el 8 de marzo pero, esta vez, a través de la pantalla de América.

Propio de De Brito y compañía, las fuertes declaraciones de parte de los entrevistados no se hicieron esperar y, en el segundo programa de esta nueva etapa, le tocó el turno a Dalma Maradona quien habló sobre la pelea que protagonizó con Viviana Canosa. Luego de que la conductora de A24 criticara duramente a Diego, su hija utilizó Twitter para defender a su familia. En respuesta, la periodista la acusó de vivir de la plata que su papá había recibido por apoyar “dictaduras”.

Dalma Maradona y Viviana Canosa protagonizaron un furo cruce

Inmediatamente después, y según comentó en LAM, la ex Cebollitas optó por enviarle una carta de documento y explicó que lo único que espera es que la periodista pueda demostrar todo lo que dijo sobre su papá. Y, en caso de que no lo haga, opinó que tendrá que pedir disculpas.

A continuación, el conductor quiso saber cuál era su postura en cuanto al caso de Mavys Álvarez. La cubana se convirtió en el foco de un debate público a lo largo de varias semanas luego de hablar públicamente de su experiencia como “novia” de Maradona cuando ella era aún menor de edad.

La denuncia generó tanto revuelo que muchas figuras públicas relevantes salieron a compartir su opinión al respecto. No obstante, las hijas del Diez decidieron mantenerse a un margen. Durante su paso por el estudio de América, Dalma reveló el por qué detrás de su silencio.

La foto del encuentro de Mavys Álvarez y Diego Maradona con Fidel Castro, el entonces mandatario de Cuba América TV

Ella, quien es abiertamente feminista y promueve dicha postura en sus redes sociales de manera activa, recibió muchos reclamos de sus seguidores por no tomar una postura sobre los dichos de Mavys. En respuesta, explicó que hablar del tema iría en contra de sus valores y que sentía que, expresar lo que sentía por su papá, iba a perjudicar a todas las víctimas que quisieran hacer pública sus luchas contra sus abusadores.

“No sé sobre esa causa ni las demás. Después está en mi lo que opine pero me lo guardo”, manifestó. Sobre el resto de las acusaciones que enfrentó Diego, dijo: “No conocíamos eso, la verdad que no. Que yo sepa hijos en Cuba no aparecieron pero es un tema que no quiero opinar porque no sé”.

Para finalizar su paso por LAM, habló sobre Maradona: Sueño Bendito, la serie que narra la vida del deportista y que fue desaprobada tanto por Claudia Villafañe como por Gianinna y Dalma. Sobre la producción, dijo que fue escrita por gente que nunca conoció a su papá y que, por ende, no le interesa.