“No puede pasar eso en mi país”. La trastienda de cómo Anamá Ferreira le consiguió abogada a Thelma Fardin en Brasil

Cuando Anamá Ferreira se enteró que en Brasil se había suspendido el juicio de Thelma Fardin a Juan Darthes por una cuestión de jurisdicción, decidió ayudarla, le consiguió una abogada y las puso en contacto. En diálogo con LA NACION, Anamá dio detalles sobre el enlace y cuenta por qué lo hizo. “Esperaba que primero hablara Thelma y ahora puedo contarlo”, dice la modelo y conductora.

-¿Por qué decidiste ayudar a Thelma?

-No conocía a Thelma personalmente pero sí su trabajo. La llamé porque soy una negra guerrera. Cuando escuché que habían suspendido el juicio y que podía llegar a anularse y la vi llorando, tan angustiada diciendo que no tenía a nadie en Brasil, la verdad es que se me partió el corazón porque yo tengo una hija, puede necesitar algo alguna vez y me gustaría que alguien la ayude. No puede pasar eso en mi país, no quiero que quede así. Estudié Derecho, me encanta el tema de abogados pero, sobre todo, no quería que Thelma se sintiera así. Moví lo que tenía que mover y hablé con Carla Junqueira que es una amiga mía y una de las dos mejores abogadas de Brasil, recibida en Harvard y La Sorbona; es una capa en derecho internacional y tiene un estudio en Brasil que se llama Junqueira, que acaba de recibir un premio internacional. Y digo esto para que sepan quién representa a Thelma en Brasil; no es un abogadito mediático que busca salir en la tele sino que está con una súper abogada y con un estudio que la va a proteger.

-¿Cómo reaccionó Thelma?

-Se emocionó mucho. Primero hablé con Carla, para saber si podía, y le conté qué pasaba. Enseguida llamó a Brasil, habló con la criminóloga que trabaja con ella, y recién entonces llamé a Thelma y armé una reunión entre las tres. No quiero opinar sobre la causa, no sé si él es inocente o culpable, eso tiene que decidirlo la ley. Lo que quiero es que tenga un juico justo con un veredicto final y que Thelma esté tranquila. Durante el encuentro, nos agarró de las manos y lloraba, tanto que lloramos las tres porque la verdad me emocionó. Estoy feliz de poder ayudarla. Y además no le va a cobrar ni un peso. Thelma no está sola en Brasil, nosotras pertenecemos al grupo de mujeres de Brasil, somos cien mil y vamos a apoyarla.

-¿Conocés a Juan Darthés?

-Lo conozco por haberlo saludado alguna vez que nos hemos cruzado, tenemos una relación cordial, pero nada más. Pero acá yo voy contra la soledad, contra el abandono, contra la idea de ver a una persona que no tiene a nadie que la ayude.