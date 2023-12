escuchar

La vida de Fabián Cubero suele ser de índole pública, debido a la gran popularidad que ganó como jugador de fútbol, como también por su exposición mediática tras su separación de Nicole Neumann en 2017. Pero lo cierto es que su vida familiar suele ser un punto fuerte en sus publicaciones en redes sociales, y de allí nació el interés por su hermano, Christian, que generó suspiros.

Lejos de la exposición mediática, el mayor de los tres hermanos Cubero, mantiene un bajo perfil. Pero es en redes sociales donde muestra diversos aspectos de su vida desde su Mar del Plata natal. Allí, es donde practica deportes acuáticos, como el surf. Como Fabián, muestra en sus imágenes la gran importancia que le da a su cuidado físico, al realizar diversos ejercicios.

Fabián Cubero junto a sus hermanos y madre (Foto Instagram @chri.cubero)

Lo cierto es que poco se conocía sobre el hombre de 46 años, hasta que el propio jugador mostró un encuentro con su familia, y allí se dio a conocer popularmente. Sin embargo, es poco lo que se sabe de él, en cuanto a su profesión y vida personal. No obstante, lo que queda claro es que mantiene una estrecha relación con su hermano, y sus sobrinos, - Indiana, Allegra, Sienna y Luca- con quienes comparte diversos momentos que quedan plasmados en redes sociales, como así también le dedica sentidas palabras para demostrarles su cariño.

Christian Cubero se muestra como apasionado del surf (Foto Instagram @chri.cubero)

Christian es padre de un adolescente de 20 años, llamado Matías, a quien le dedica emotivas palabras de amor en su cuenta de Instagram, donde muestra los viajes y momentos que comparten; ambos son muy cercanos a Fabián y Buenos Aires suele ser uno de sus destinos más frecuentes para estar cerca de la familia.

Fabián Cubero mostró en sus redes sociales a su hermano (Foto Instagram @chri.cubero)

La nueva casa de Fabián y Mica Viciconte

A principios de diciembre, Fabián Cubero y Mica Viciconte se mudaron a su nuevo hogar. El barrio privado de Nordelta fue el nuevo destino de la pareja, quien junto a su hijo Luca e Indiana - fruto de la relación del exjugador con Nicole Neumann- iniciaron una nueva etapa en sus vidas con su casa propia.

(Foto Instagram @micaviciconte)

Al adentrarse en el proceso de la mudanza, la pareja decidió vender todos los muebles de su antiguo hogar para planear desde cero la decoración de la nueva propiedad. Por ello, los primeros días tras la instalación, no contaban, por ejemplo, con camas, motivo que no les causó grandes problemas, ya que la felicidad por el momento ganó.

Con el pasar de los días, Mica comenzó a mostrar en redes sociales cómo su casa comenzaba a contar con todas las comodidades, y aunque por el momento no dio detalles de las instalaciones, se pudo observar que cuenta con un gran living con vista al gran jardín. La decoración, que incluye un gran sillón en color gris, tiene las tonalidades blancas y beige, combinados con la madera a la vista de los diversos muebles.

El descargo de Mica Viciconte al ser criticada por recibir canjes (Foto Instagram @micaviciconte)

En los últimos días, la ex Combate hizo un fuerte descargo luego de recibir críticas por el gran número de canjes que recibe y muestra en sus redes sociales, puntualmente para la decoración de la casa. “A veces recibo comentarios como ‘tu vida es un canje’ y la verdad, es feo leer esto porque a nadie perjudico. Mi trabajo en redes genera mucho trabajo y a veces, si una marca me ofrece o yo necesito algo, ¿por qué no ayudarnos entre ambos? Hoy está todo tan caro que a veces uno quisiera tener el dinero para poder comprarlo, pero no se puede porque tenemos otras prioridades”, expresó visiblemente enojada.